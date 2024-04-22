Истерик в Кремле будет больше. В США показали G7, как там могут конфисковать активы РФ

Неоднозначными назвал итоги заседания министров иностранных дел "Большой семерки" политолог Петр Олещук.

Санкции против РФ

Так, отмечает эксперт, действительно было достаточно много заявлений, в частности, об усилении украинской системы ПВО. Не исключено, что скоро будет по этому поводу и какая-то конкретика, но по одному из ключевых вопросов пока продвижения нет. По его словам, речь идет о конфискации российских активов, арестованных на счетах в цивилизованных государствах, чтобы передать эти средства Украине.

В частности, главы МИД стран "Большой семерки" по итогам встречи на Кипре подтвердили "непреклонную поддержку" Украины, однако отложили вопрос передачи российских замороженных активов к следующему, 50-му саммиту в июне. Пока главы внешнеполитических ведомств стран G7 заявили, что активы агрессора будут оставаться обездвиженными до тех пор, "пока Россия не прекратит свою агрессию и не оплатит нанесенный ею ущерб".

Но, отмечает Олещук, некоторые новые варианты открываются в связи с недавним принятием Палатой представителей США ряда документов, некоторые из которых касаются и конфискации российских активов в США.

Речь идет о так называемом REPO act, который большинство украинцев не особо заметили, но в нем есть определенные интересные и важные для Украины положения.

В частности, отмечает Олещук, этот документ предусматривает возможность конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Так, Президенту США предоставляются полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При этом Президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами Группы семи, ЕС, Австралией и другими партнерами США.

Еще интересный момент в законе о конфискации московских активов. Кроме того, что это сам по себе прецедент, там интересна еще деталь, что под потенциальную конфискацию подпадают те лица/компании, которые находятся также в санкционных списках Великобритании и ЕС, но не было в списках США. Таким образом, после принятия этого акта США фактически указывают для всей "Большой семерки" конкретный юридический механизм и инструмент, который позволит конфисковать российские активы и отдавать их Украине. Это создание важного прецедента, который нельзя будет игнорировать",

– подчеркнул Олещук.

Примечательно, отмечает политолог, что у россиян принятие REPO act вызвало незаурядную истерику. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков уже угрожает "ответными мерами без ограничений во времени" и тому подобное.

"Но факт остается фактом. Первый весомый шаг на пути конкретных действий по конфискации российских активов сделан",

– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об истерике в Кремле по поводу возможности конфискации российских активов.