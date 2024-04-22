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Истерик в Кремле будет больше. В США показали G7, как там могут конфисковать активы РФ

В США указали "Большой семерке" конкретный юридический механизм и инструмент, который позволит конфисковать российские активы и отдавать их Украине, заявил в Фейсбуке политолог Петр Олещук. Это, по его словам, важный прецедент

22 апреля 2024, 19:41
Автор:
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Ткачик Олеся
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Неоднозначными назвал итоги заседания министров иностранных дел "Большой семерки" политолог Петр Олещук.

Истерик в Кремле будет больше. В США показали G7, как там могут конфисковать активы РФ

Санкции против РФ

Так, отмечает эксперт, действительно было достаточно много заявлений, в частности, об усилении украинской системы ПВО. Не исключено, что скоро будет по этому поводу и какая-то конкретика, но по одному из ключевых вопросов пока продвижения нет. По его словам, речь идет о конфискации российских активов, арестованных на счетах в цивилизованных государствах, чтобы передать эти средства Украине.

В частности, главы МИД стран "Большой семерки" по итогам встречи на Кипре подтвердили "непреклонную поддержку" Украины, однако отложили вопрос передачи российских замороженных активов к следующему, 50-му саммиту в июне. Пока главы внешнеполитических ведомств стран G7 заявили, что активы агрессора будут оставаться обездвиженными до тех пор, "пока Россия не прекратит свою агрессию и не оплатит нанесенный ею ущерб".

Но, отмечает Олещук, некоторые новые варианты открываются в связи с недавним принятием Палатой представителей США ряда документов, некоторые из которых касаются и конфискации российских активов в США.

Речь идет о так называемом REPO act, который большинство украинцев не особо заметили, но в нем есть определенные интересные и важные для Украины положения.

В частности, отмечает Олещук, этот документ предусматривает возможность конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Так, Президенту США предоставляются полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При этом Президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами Группы семи, ЕС, Австралией и другими партнерами США.

Еще интересный момент в законе о конфискации московских активов. Кроме того, что это сам по себе прецедент, там интересна еще деталь, что под потенциальную конфискацию подпадают те лица/компании, которые находятся также в санкционных списках Великобритании и ЕС, но не было в списках США. Таким образом, после принятия этого акта США фактически указывают для всей "Большой семерки" конкретный юридический механизм и инструмент, который позволит конфисковать российские активы и отдавать их Украине. Это создание важного прецедента, который нельзя будет игнорировать",
– подчеркнул Олещук.

Примечательно, отмечает политолог, что у россиян принятие REPO act вызвало незаурядную истерику. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков уже угрожает "ответными мерами без ограничений во времени" и тому подобное.

"Но факт остается фактом. Первый весомый шаг на пути конкретных действий по конфискации российских активов сделан",
– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об истерике в Кремле по поводу возможности конфискации российских активов.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid036F4A2QztZMAWcobJNRfZqUKNPvdru62PzVtdJWuy1hsFG6gXWzBGWAjChom5FoDZl&id=100000541433652
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