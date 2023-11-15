Историческая встреча Байдена и Си Цзиньпина: будут ли говорить об Украине

Встреча президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина состоится впервые с ноября 2022 года, когда оба политика встретились на саммите G20 на Бали. Ожидается, что мировые лидеры согласуют дальнейшие шаги по улучшению двусторонних отношений и обсудят проблемы в мире, в частности, войну в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.



Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото из открытых источников

Американский президент встретится с китайским лидером 15 ноября на саммите АТЭС в районе залива Сан-Франциско, однако точное место встречи держится в секрете. Это первый прилет Си Цзиньпина в США за 6 последних лет.

Бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза в интервью Espreso рассказал, что главной целью встречи Байдена и Си Цзиньпина будет способ найти решение для уменьшения градуса напряженности в американо-китайских отношениях. В частности, это касается вопросов торговли, климата и внешней политики, в том числе в отношении Украины и России.

"Байден будет искать способы убедить Китай снизить свою поддержку войны России в Украине, и, вероятно, подчеркнет, что красной линией для США является предоставление Китаем оружия России", — говорит Мэтью Брайза.

Брайза подчеркнул, что Китай видит войну в Украине как возможность противостоять влиянию США, однако Си Цзиньпин не заинтересован в еще большей эскалации и поражении Украины. По словам Мэтью Брайза важной частью разговоров будет вопрос Тайваня. Байден объяснит Си Цзиньпину, что в случае вторжения на Тайвань может быть похожая ситуация с полномасштабным вторжением России в Украину, ведь тайванцы готовы вести отчаянную борьбу и имеют такой же сильный дух как украинцы.

Обозреватель Politico Фелим Кине, специализирующийся на Китае, считает, что Байден использует встречу с Си Цзиньпином для попытки убедить лидера КНР надавить на Иран и его сторонников. Таким образом, президент США пытается уменьшить конфликт на Ближнем Востоке, что поможет больше сосредоточиться на Украине.

Украинский политолог Владимир Фесенко утверждает, что переговоры между Байденом и Си Цзиньпином не повлияют на войну в Украине. Фесенко объясняет, что у обеих стран противоположные взгляды на войну. Кроме того, КНР является геополитическим соперником США.

"Ожидания от встречи глав США и КНР очень завышены", — сказал Владимир Фесенко в эфире телеканала FreeДом.

В противоположность этому координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе США Джон Кирби заявил, что разговоры об Украине будут на повестке дня встречи Байдена и Си Цзиньпина.

"Думаю, они, безусловно, будут говорить о том, что происходит в Украине и президент четко даст понять, что мы будем и дальше поддерживать Украину против российской агрессии", — сказал Джон Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США выразили обеспокоенность из-за помощи России и Китая другой азиатской стране.

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