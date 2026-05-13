Главная Новости Мир США Исторический визит в Пекин: Трамп прилетел в Китай с Маском, Куком и миллиардными контрактами
Исторический визит в Пекин: Трамп прилетел в Китай с Маском, Куком и миллиардными контрактами

"Открыть" Китай для США: Дональд Трамп начал трехдневный дипломатический тур к Си Цзиньпину

13 мая 2026, 15:27
Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп начал свой официальный трехдневный визит в Китайскую Народную Республику. Это событие знаковое для двусторонних отношений, ведь действующий американский лидер посещает КНР впервые с 2017 года.

Дональд Трамп прибыл в Китай. Фото: скриншот из видео

Вместе с главой Белого дома в Пекин прибыла мощная делегация представителей крупного бизнеса США. Среди сопровождающих — основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, руководитель Apple Тим Кук, руководитель Nvidia Дженсен Хуанг, а также топменеджеры корпорации Boeing и финансовых гигантов Goldman Sachs и BlackRock. Главная цель столь масштабной бизнес-миссии была очерчена заранее американским лидером. Накануне поездки Трамп заявил о намерении попросить Си Цзиньпина "открыть" Китай для американских компаний" .

Повестка дня саммита чрезвычайно насыщенной. Ожидается, что стороны обсудят соблюдение условий торгового перемирия, подписанного в октябре 2025 года, ситуацию вокруг Тайваня и Ирана, а также общие правила регулирования искусственного интеллекта. В фокусе экономического блока крупные коммерческие соглашения. В частности, речь пойдет о потенциальной закупке Китаем около 500 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX и наращивании поставок американских энергоносителей: нефти, газа и угля.

Двусторонние переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина в формате с глазу на глаз состоятся 14–15 мая. Кроме глобальных экономических вопросов, на этой встрече будет фокусироваться и внимание Киева. Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "рассчитывает, что Трамп поднимет в Пекине вопрос окончания войны в Украине" во время диалога с китайским руководством.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Трамп не исключил возможности своего личного визита в Россию до конца 2026 года. Это предположение прозвучало в ответ на вопросы представителей медиа по поводу дальнейших шагов в переговорном процессе.



