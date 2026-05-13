Історичний візит до Пекіна: Трамп прилетів до Китаю з Маском, Куком та мільярдними контрактами

Президент США Дональд Трамп розпочав свій офіційний триденний візит до Китайської Народної Республіки. Ця подія є знаковою для двосторонніх відносин, адже діючий американський лідер відвідує КНР уперше з 2017 року.

Разом із главою Білого дому до Пекіна прибула потужна делегація представників великого бізнесу США. Серед супроводжуючих осіб — засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск, очільник Apple Тім Кук, керівник Nvidia Дженсен Хуанг, а також топменеджери корпорації Boeing та фінансових гігантів Goldman Sachs і BlackRock. Головна мета такої масштабної бізнес-місії була окреслена американським лідером заздалегідь. Напередодні поїздки Трамп заявив про намір попросити Сі Цзіньпіна ""відкрити" Китай для американських компаній".

Порядок денний саміту є надзвичайно насиченим. Очікується, що сторони обговорять дотримання умов торгового перемир'я, підписаного у жовтні 2025 року, безпекову ситуацію навколо Тайваню та Ірану, а також спільні правила регулювання штучного інтелекту. У фокусі економічного блоку — великі комерційні угоди. Зокрема, йтиметься про потенційну закупівлю Китаєм близько 500 пасажирських літаків Boeing 737 MAX та нарощування постачань американських енергоносіїв: нафти, газу та вугілля.

Двосторонні переговори Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у форматі віч-на-віч відбудуться 14–15 травня. Окрім глобальних економічних питань, на цій зустрічі фокусуватиметься й увага Києва. Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що "розраховує, що Трамп підніме в Пекіні питання закінчення війни в Україні" під час діалогу з китайським керівництвом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Трамп не виключив можливості свого особистого візиту до Росії до кінця 2026 року. Це припущення прозвучало у відповідь на запитання представників медіа щодо подальших кроків у переговорному процесі.



