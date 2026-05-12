Трамп зробив нову заяву щодо українського Донбасу та візиту до Росії

Президент США Дональд Трамп категорично спростував припущення про наявність будь-яких прихованих домовленостей із російським лідером щодо територіальних поступок України. Відповідаючи на пряме запитання журналіста про те, чи має Росія, згідно з його "розумінням" із Путіним, отримати весь Донбас, Трамп відповів коротким: "Ні".

Незважаючи на складну ситуацію на фронті, американський лідер висловив оптимізм щодо термінів завершення конфлікту. На його думку, розв'язана Росією війна має закінчитися вже найближчим часом. "Війна між Україною і рф має скоро закінчитися", — підкреслив Трамп, додавши, що вважає триденне перемир'я на 9–11 травня "початком кінця" великої війни.

Крім того, на тлі дипломатичних зусиль США щодо врегулювання війни, Трамп не виключив можливості свого особистого візиту до Росії до кінця 2026 року. Це припущення прозвучало у відповідь на запитання представників медіа щодо подальших кроків у переговорному процесі.

Водночас у Кремлі заявляють, що прогрес у перемовинах неможливий без виконання їхніх територіальних вимог, тоді як Київ продовжує наполягати на збереженні цілісності кордонів та отриманні дієвих безпекових гарантій від Заходу.

