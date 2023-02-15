Истребители США вблизи Аляски перехватили российские бомбардировщики

Министерство обороны США 14 февраля объявило, что американские истребители F-16 перехватили четыре российских самолета вблизи Аляски. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Ассоциации воздушно-космических сил.



Российские самолеты Ту-95. Фото из открытых источников

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Как отмечает издание 13 февраля, четыре российских самолета вошли в зону действия распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ). Среди самолетов было два бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35. В NORAD заявили, что система ПВО (ADIZ) используется как программа для выявления и предотвращения ранних угроз для Северной Америки, а также мониторит международное воздушное пространство.

В NORAD подтвердили, что, несмотря на фиксацию российских самолетов на своих системах, они не заходили в воздушное пространство Канады или США.

"Эта российская деятельность в ПВО Северной Америки происходит регулярно и не рассматривается как угроза, а также не считается провокационной", – заявили в NORAD.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки выслало два истребителя F-16, перехвативших российский самолет, утверждается в Air & Space Forces Magazine. Помимо F-16 были привлечены истребители пятого поколения F-35A Lightning II.

Россия не сообщила, были ли ее самолетs перехвачены, однако заявила что ее авиация регулярно совершает полеты в зоне нейтральных территорий.

"Пилоты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского и Тихого океанов", – сообщили в Минобороны России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министр обороны США назвал страны, которые отправят танки в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что российский инженер просит убежище в США и хочет раскрыть военные секреты РФ.