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Истребители США вблизи Аляски перехватили российские бомбардировщики

Противовоздушная оборона Аляски зафиксировала четыре российских самолета в зоне своего действия, в частности это были два бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35.

сегодня, 12:00
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Автор:

Slava Kot

Министерство обороны США 14 февраля объявило, что американские истребители F-16 перехватили четыре российских самолета вблизи Аляски. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Ассоциации воздушно-космических сил.

Истребители США вблизи Аляски перехватили российские бомбардировщики

Российские самолеты Ту-95. Фото из открытых источников


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Как отмечает издание 13 февраля, четыре российских самолета вошли в зону действия распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ). Среди самолетов было два бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35. В NORAD заявили, что система ПВО (ADIZ) используется как программа для выявления и предотвращения ранних угроз для Северной Америки, а также мониторит международное воздушное пространство.

В NORAD подтвердили, что, несмотря на фиксацию российских самолетов на своих системах, они не заходили в воздушное пространство Канады или США.

"Эта российская деятельность в ПВО Северной Америки происходит регулярно и не рассматривается как угроза, а также не считается провокационной", – заявили в NORAD.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки выслало два истребителя F-16, перехвативших российский самолет, утверждается в Air & Space Forces Magazine. Помимо F-16 были привлечены истребители пятого поколения F-35A Lightning II.

Россия не сообщила, были ли ее самолетs перехвачены, однако заявила что ее авиация регулярно совершает полеты в зоне нейтральных территорий.

"Пилоты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского и Тихого океанов", – сообщили в Минобороны России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министр обороны США назвал страны, которые отправят танки в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что российский инженер просит убежище в США и хочет раскрыть военные секреты РФ.



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Источник: https://www.airandspaceforces.com/norad-f-16s-intercept-russian-bombers-fighters-near-alaska/
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