Итоги выборов в Грузии: появилась реакция США

Вашингтон призывает Тбилиси провести полное расследование данных и сообщений о нарушениях, связанных с парламентскими выборами в Грузии 26 октября. США призвали также политических лидеров страны устранить недостатки в избирательном процессе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, говорится в официальном сообщении Госдепа.

Выборы в Грузии. Фото из открытых источников

Отмечается, что в 2024 году международные и местные наблюдатели отметили "предвыборную атмосферу, которая ознаменовалась нецелевым использованием государственных ресурсов правящей партией, подкупом голосов и запугиванием избирателей, что способствовало неравным условиям игры и подрывало доверие общественности и международного сообщества".

Блинкен отметил, что международные и местные наблюдатели согласились с выводом, что день выборов в Грузии "в общем-то прошел хорошо", но американская сторона отмечает сообщение о нарушениях и насилии во время голосования.

В заявлении говорится, что международные наблюдатели не сочли результат свободным и справедливым. Именно поэтому США осуждают все нарушения международных норм и присоединяются к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами.

Также глава внешнеполитического ведомства США добавил, что Вашингтон призывает политических лидеров Грузии "уважать верховенство права, отменить законодательство, подрывающее фундаментальные свободы, и совместно устранить недостатки в избирательном процессе".

"Цели Грузии относительно европейской и евроатлантической интеграции, закрепленные в конституции страны, требуют, чтобы правительство уважало права членов гражданского общества и основные свободы всех граждан Грузии", — подытожил глава Госдепа США.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Европе разводят руками: действительно ли Грузию больше не видят в ЕС.



