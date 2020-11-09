Итоги выборов в США: что изменится после официального оглашения результатов

Победителем президентских выборов в США стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. За него проголосовали свыше 75 млн американских избирателей и ему удалось получить 290 голосов выборщиков при необходимых 270. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, что будет происходить в США после официального оглашения итогов выборов и что может измениться для Украины.



Выборы в США. Фото: Bing Guan / Reuters

Ситуация в США еще может измениться

По мнению доктора политических наук, политического эксперта Валентина Якушика, в США сейчас сложилась специфическая ситуация.

"Среди американских политтехнологов-демократов, как представляется, немало духовных последователей не только концепции "перманентной революции" Льва Троцкого (в одном из её вариантов – практики "цветных революций"), но и Владимира Ленина – тактики приоритетного захвата почты, телеграфа и т.п., а также понимающих то, что "из всех искусств для нас важнейшим является кино". Во многом благодаря их усилиям общий перевес в голосах, с учетом голосов, поданных по почте, оказывается на стороне противников Дональда Трампа. Но это в голосах вообще, а не в легальных (законных) голосах, в частности в которых не должны учитываться неизвестно как возникшие голоса нелегальных мигрантов; и в голосах, появившихся в результате специфических "каруселей" и изощрений при окончательном подсчете", – акцентирует эксперт.

Здесь, по его словам, можно вспомнить небезызвестную формулировку, приписываемую одному из соратников упомянутых выше практиков революционных трансформаций: "Важно не как голосуют, а как считают".

Валентин Якушик уверен: "Президенту Трампу в результате "заговора жрецов" (финансистов-глобалистов и их интеллектуальной и бюрократической прислуги) готовят по древнеегипетскому сценарию сюжет новой реинкарнации судьбы фараона Эхнатона (Аменхотепа IV) – поругания и забвения после неудавшейся попытки радикального реформирования страны".

Эксперт обращает внимание, что в Украине многие спешат в очередной раз проявить свою преднамеренную неосмотрительность (умышленную неблагоразумность). В этот раз – скорее поздравить и тем самым поддержать одну из сторон принципиального (кажущегося почти эсхатологическим) противостояния в США.

"Конечно, временной промежуток планирования и прогнозирования в Украине невелик – тут бы до новых выборов продержаться. Но ведь и учет вполне возможных "неожиданных" факторов немаловажен, – уверен Валентин Якушик. – Ведь процедуры юридического оспаривания (в судах) результатов подсчета голосов на выборах еще не завершены. Да и окончательно голосовать будут выборщики, избранные путем всеобщего голосования. А там у них, у выборщиков, свобода воли. И до момента их голосование многое может измениться и в информационном пространстве, и в физических аспектах существования общества".

Эксперт напоминает в этом смысле классику советского кинематографа ("Кавказская пленница"), в частности, слова товарища Саахова: "Торопиться не надо".

Валентин Якушик подчеркивает, что многое изменится в США. И в любом случае Дональд Трамп станет другим.

"Особенно после "измены" союзников, попутчиков и сотрудников, – отмечает эксперт. – Он может решиться продолжить осуществление своей исторической миссии "осушителя болот" и стать лидером общенационального и международного движения за глубокие перемены и за надежду для традиционалистов и консерваторов".

В Украине же мало что изменится в результате нынешних выборов в США, считает эксперт.

"Просто может немного измениться соотношение сил между открытыми "грантозависимыми" и скрытыми детьми их общих духовных отцов, – поясняет Валентин Якушик. – До серьезных социальных и политических потрясений всё будет оставаться в рамках прежней системы симбиоза внешнего управления и квази-патриотизма. И свидетельство этому – запасливость как "статусных", сановных игроков на украинском политическом и бюрократическом Олимпе и вблизи него, так и расположившихся у его подножия. У многих из украинских политических деятелей и претендентов на такую роль в ближайшей перспективе мы увидим в социальных сетях массу публикаций фотографий, свидетельствующих об их "приобщённости", "причастности" к "прогрессивным демократическим силам" и иные проявления лояльности им. В данный момент там фигурирует Джозеф Байден, иногда Камала Харрис. Но есть в запасе не менее внушительные и интересные фотографии и с обликами представителей противоборствующей стороны".

Не стоит ожидать акций протеста

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что после официального оглашения итогов выборов (результатом которого станет, скорее всего, победа Байдена), мы вряд ли будем наблюдать многочисленные акции протеста, как это могло быть, если бы выиграл Трамп.

"Избиратели республиканцев более консервативны и законопослушны, – отмечает эксперт. – В основной своей массе они более религиозны и не склонны к нарушению общественного порядка. Конечно, возможны локальные акции протеста, манифестации в поддержку Трампа как личности, как харизматичного лидера (харизматичного – для "своего" избирателя, с так называемой американской глубинки, ведь для истеблишмента республиканской партии Трамп чужой). Но вряд ли это выльется во что-то глобальное. Думаю, что команда Трампа примет победу противника".

К тому же, подчеркивает Михаил Дяденко, республиканцы сохранили контроль над Сенатом, их представители (и носители идеологии) имеют большинство в Верховном Суде. Так что они смогут блокировать решения, идущие вразрез с их интересами.

"Что касается Украины, то нам важно было бы соблюдать нейтралитет. Но, к сожалению, как мы уже видим, многие отечественные политики и чиновники очень спешат продемонстрировать свою лояльность заранее. Байдену и Демократической партии. Надеясь, что таким образом смогут со временем рассчитывать на какие-то дополнительные бонусы. В действительности же, такое поведение не вызывает настоящего уважения у "сильных мира сего", к которым, как это для нас не обидно, относятся американские политики и чиновники. К сожалению, с политической культурой у нас всё пока весьма печально, так что достойной реакции, основанной на преимуществе национальных интересов, пока наблюдается мало", – резюмирует эксперт.

Ранее "Комментарии" писали о возможных последствиях смены власти в США для Украины и мира.

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