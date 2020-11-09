Новый курс Байдена: последствия смены власти в США для Украины и мира

Победителем президентских выборов в США стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. За него проголосовали свыше 75 млн американских избирателей и ему удалось получить 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Еще ни один кандидат в президенты не пользовался такой поддержкой народа за всю историю существования США.



Джо Байден. Фото: MATT SLOCUM/ASSOCIATED PRESS

До инаугурации Байдена в январе 2021 года президентом будет оставаться республиканец Дональд Трамп, который не желает признавать свое поражение, обвиняет демократов в фальсификациях и подал иски в несколько судов. Победа Байдена сулит изменениями во внешней политике США, которые могут затронуть интересы Украины.

Секрет успеха Сонного Джо

Во время избирательной кампании президент США Дональд Трамп шутливо прозвал своего оппонента "Сонным Джо" за его почтенный возраст. В этом году Байдену исполняется 78 лет. Впрочем, такое прозвище не слишком соответствует имиджу политика. Байден имеет полувековой опыт политической деятельности и работы на госслужбе и с 1970 года занимал должности члена совета округа Нью-Касл в штате Дэлавер, сенатора, вице-президента во время двух каденций Барака Обамы, дважды выдвигал свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии в 1987 и 2012 году.

Политик имеет глубокое понимание геополитики, внешней политики. В Сенате он возглавлял комитет по международным отношениям, а в 2017-2019 годах преподавал дипломатию в Университете Пенсильвании. В этот период за советом к Байдену по вопросам внешней политики обращался вице-президент Майк Пенс, а также монархи ближневосточных стран, которые не знали, как найти подход к администрации Трампа. На этих выборах Байден выполнил функцию тяжелой артиллерии для Демократической партии в условиях кризиса лидерства после ухода Хиллари Клинтон на пенсию. На этот раз он попал в струю.

Вполне возможно, что Трамп смог бы без особых проблем переизбраться на второй срок, учитывая его эффективную экономическую политику, если бы не кризис вызванный пандемией коронавируса и убийством полицией афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Байден сделал своей союзницей бывшего генпрокурора и сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента, которая имеет негритянско-индийское происхождение и представляет ультралевое крыло Демократической партии, является поборником прав женщин, мигрантов и цветных американцев, защиты климата, увеличения минимальной зарплаты.

На волне протестов против полицейского насилия в американских городах, они сумели консолидировать вокруг Демократической партии широкие слои населения. За Байдена проголосовали свыше 80% афроамериканцев. По мнению аналитика Рональда Бронштейна, электоральной базой кандидата-демократа стали миллениалы и поколение Z (люди, рожденные после 1981 года), большинство из которых проживает в мегаполисах, активно вовлечены в информационные технологии и толерантно относятся к мигрантам, этническим, расовым, сексуальным меньшинствам, озабочены экологическими проблемами.

Контуры внешней и внутренней политики

Аналитик неправительственной организации "Института им. Джона Маккейна" Дэвид Крамер считает, что Байден будет уделять основное внимание внутриполитическим вопросам. Основное внимание в избирательной кампании политика уделялось борьбе с пандемией коронавируса, которая унесла жизни свыше 200 тыс. американцев, поиску вакцины, отмене ограничений для мигрантов, введенных администрацией Трампа, проведению медицинской реформы, мероприятиям по выводу страны из экономического кризиса на фоне карантина.

Во внешней политике Байден не предлагает ничего принципиально нового и делает ставку на укреплении альянсов с союзниками Америки по всему миру, прежде всего НАТО. Такой подход практикуется со времен "холодной войны". Байден собирается активизировать участие США в международных организациях, предпринимать коллективные действия с союзниками для распространения демократии в мире и решения глобальных проблем.

Последствия для Украины

Нет однозначного мнения, насчет последствий прихода к власти Байдена для Украины. С одной стороны, от Байдена можно ожидать жесткой позиции по отношению к России. Аналитик Дэвид Крамер полагает, что Джо Байден будет делать встречные шаги в сторону сближения и налаживания отношений с РФ, повторять политику "перезагрузки" времен Барака Обамы. Такой подход уже доказал свою неэффективность, когда он был вице-президентом и дважды наступать на одни и те же грабли не логично. Байден считает Россию угрозой для США и должен был понять, что ее руководство понимает язык силы, а акции примирения воспринимает как проявление слабости.

Байден критиковал Кремль за аннексию Крыма, разжигание конфликта и спонсирование сепаратистов на Донбассе, выражал намерение противостоять авторитарным лидерам как президент РФ Владимир Путин, заставить Москву заплатить сполна за нарушение международного права, выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", который может лишить Киев возможности зарабатывать на транзите российского природного газа. По информации аналитика Тодда Принса, Байден поддерживает территориальную целостность Украины, ее евроинтеграционные устремления и предоставление летального оружия.

Советник консалтинговой фирмы Teneo Intelligence Андрюс Турса уверен, что президентство Байдена приведет к ухудшению российско-американских отношений, так как в Кремле его презирают за то, что он повлиял на введение антироссийских санкций в 2014 году. Турса сомневается в том, что Байден отменит действующие санкции и допускает введение новых ограничительных мер, если будет доказано вмешательство России в эти президентские выборы.

Киевский юрист Карина Бакуменко считает, что Байден будет придерживаться в отношении России похожей жесткой линии, какой придерживался по отношению к режиму президента Союзной Республики Югославия во время вооруженного конфликта в Косово. В 1999 году сенатор Байден поддержал бомбардировки Союзной Республики Югославия в качестве меры по принуждению к миру президента Слободана Милошевича в Косово.

С другой стороны, напрашиваются вопросы, почему Байден не убедил Обаму ужесточить давление на Россию и предоставить летальное оружие Украине, когда оно было необходимо в разгар военных действий на Донбассе летом 2014 года, и почему американцы фактически закрыли глаза на аннексию Крыма, не продемонстрировали силу России. Учитывая послужной список Байдена, Обама, адвокат по профессии, наверняка прислушивался к советам более опытного коллеги по внешнеполитическим вопросам. США ввели новые санкции против России, существенно увеличили военную помощь Украине, вплоть до поставок противотанковых комплексов "Джавелин", в период правления Трампа.

Администрация Обамы и Байдена отличалась чрезмерной осторожностью в отношениях с РФ и по большому счету делала громкие заявления в адрес ее руководства, а не принуждала к миру. По неофициальной информации, Байден даже собирается взять на работу в свою команду чиновников времен Обамы, в частности, бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс на пост госсекретаря, бывшего заместителя министра обороны Мишель Флурнуа на должность главы Пентагона.

Стратег перспективных рынков консалтинговой фирмы Bluebay Asset Management Тимоти Эш считает, что Байден не будет развивать прагматичные отношения с РФ и, несмотря на санкции, сотрудничать по направлениям, которые затрагивают стратегические интересы США. Путин приветствовал стремление Байдена договориться о продлении на пять лет Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в феврале 2021 года.

Байден вероятно не будет отменять действующие против России санкции, но в тоже время, как и его предшественники, вряд ли станет более активно участвовать в процессе урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины, предлагать альтернативы нормандскому формату.

Последствия для мира

Основным внешнеполитическим приоритетом Байдена станет налаживание трансатлантических отношений с европейскими союзниками по НАТО, которые не нашли взаимного понимания с Трампом. Политик видит в НАТО основу международной безопасности, намерен адаптировать его к современным угрозам, таким как информационные войны, кибертерроризм, намерен использовать его для сдерживания экспансии России. Байден намерен восстановить участие США в Парижском соглашении о защите климата, сохранить участие во Всемирной организации здравоохранения.

Джо Байден собирается продолжить политику Дональда Трампа в отношении Китая и добиваться защиты интеллектуальной собственности американских компаний, свободной торговли, а также соблюдения прав жителей Синцзян-Уйгурского автономного района и Гонконга, но оказывать давление на Пекин совместно с европейскими и азиатскими союзниками, а не в одиночку. Байден считает Китай оппонентом США, но не противником и допускает сотрудничество в отдельных сферах, как например, борьба с коронавирусом, урегулирование проблемы ядерной программы Ирана и Северной Кореи.

В приоритете нового Хозяина Овального кабинета вернуться к исполнению ядерной сделки с Ираном 2015 года. Три года назад США вышли из ядерной сделки, а исламская республика возобновила обогащение урана, нарушив свои условиях. Аналитик Ник Робертсон полагает, что светские режимы Ближнего Востока с недоверием относятся к Байдену. Во время "арабской весны", администрация Обамы не оказала помощь своим давним североафриканским союзникам: президенту Египта Хосни Мубараку и президенту Туниса Зин эль Эбедин Бен Али, которые были свергнуты в ходе акций протеста, а на их место пришли исламисты.

Напомним, после заявления о том, что демократ Джо Байден выиграл гонку за Белый дом, президент Дональд Трамп и его команда ясно дала понять: он не планирует уступать в ближайшее время.

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