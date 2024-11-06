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Итоги выборов в США: стали известны данные Национального экзит-пола

Национальный экзит-пол Edison Research показал победу Гаррис

сегодня, 06:47
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Кравцев Сергей

Национальный экзит-пол Edison Research, результаты которого были опубликованы еще до начала подсчета голосов, свидетельствовал о том, что 48% американских избирателей поддерживали на выборах представительницу Демократической партии Камалу Гаррис, тогда как представителя от республиканцев Дональда Трампа – 44%.

Итоги выборов в США: стали известны данные Национального экзит-пола

Выборы в США. Фото: из открытых источников

В большинстве "шатких" штатов лидировала Харрис. Ей прогнозировали победу в Джорджии, Мичигане, Висконсине и Северной Каролине. Трамп, по прогнозу, побеждал в Неваде и Пенсильвании. В штате Аризона у кандидатов был паритет — по 46%.

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