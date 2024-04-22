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Из-за помощи Украине: республиканцы поставили ультиматум спикеру Джонсону

Республиканцы призывают Майка Джонсона уйти в отставку, иначе уволят

сегодня, 07:02 comments1016
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Кравцев Сергей
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Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в воскресенье заявила, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон "предал" избирателей-республиканцев после того, как конгрессмены одобрили новую помощь Украине. Она угрожает инициировать голосование за его увольнение, если он не уйдет в отставку. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Из-за помощи Украине: республиканцы поставили ультиматум спикеру Джонсону

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

"Спикерство Майка Джонсона закончилось. Ему нужно поступить правильно – уйти в отставку и позволить нам двигаться вперед в контролируемом процессе. Если он этого не сделает, он будет уволен", — сказала Грин.

Если Грин и ее сторонники выполнят свою угрозу заставить голосовать за отстранение его от должности спикера, Джонсону почти наверняка придется полагаться на демократов в своем спасении, пишет издание.

По данным телеканала, как минимум трое республиканцев поддерживают позицию Грин.

Джонсон утверждает, что не просил никого из демократов о помощи. Тем не менее, некоторые из них выразили готовность спасти Джонсона, особенно после того, как он бросил вызов правому флангу республиканцев в вопросе иностранной помощи.

Конгрессмен Ро Ханна заявил в воскресенье, что проголосует против предложения по отстранению Джонсона с поста спикера. 

"Я не согласен со спикером Джонсоном во многих вопросах, и я очень критично относился к нему, но здесь он поступил правильно, и он заслуживает сохранить свой пост до конца этого срока", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Палата представителей США поддержала, наконец, законопроект о предоставлении военной и финансовой помощи Украине в размере 60,84 млрд долларов. Голосование в Сенате (верхняя палата) намечено на 23 апреля, после чего дело будет лишь за подписью президента Джо Байдена. Глава украинского государства Владимир Зеленский уже поблагодарил США за помощь, которая, по его словам, "поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба народы сильнее". Какие выводы из происходящего можно сделать на данный момент? Как ситуация, в том числе, в ракурсе российско-украинской войны, может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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