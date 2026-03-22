Популярная военная инфлюэнсерша и фанатка Трампа оказалась ИИ-моделью

В социальных сетях разгорелся скандал вокруг популярной инфлюэнсерши по имени Джессика Фостер, которая за несколько месяцев собрала почти миллион подписчиков. Женщина позиционировала себя как американскую военнослужащую и активную поклонницу президента США Дональда Трампа. Однако впоследствии выяснилось, что ее образ может быть создан посредством искусственного интеллекта.

Джессика Фостер. Фото из открытых источнико

С декабря 2025 года аккаунт Фостер быстро набрал популярность у Instagram. В своих публикациях она демонстрировала военную форму, активно поддерживала движение MAGA и позировала на фото с политическими деятелями, в частности, с Трампом, Зеленским, Путиным и другими. Многие подписчики, среди которых преобладали мужчины, благодарили ее за "службу" и патриотическую позицию.

ИИ-модель Джессика Фостер

Однако внимательные пользователи начали замечать удивительные детали на фото. На некоторых изображениях были ошибки в военной форме, а также графические артефакты, характерные для изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта. К примеру, на одном из фото на бейджике было написано "Jessica", хотя в военных США обычно используют только фамилии. Другое фото, где Фостер якобы выступает на конференции в Вашингтон, содержало плакат со странной надписью "Peace Border", что вызвало подозрения в фальсификации, ведь такого лозунга на события не было.

Джессика Фостер и Дональд Трамп

Виртуальная модель Джессика Фостер

Впоследствии пользователи выяснили, что страницы Фостер X и Instagram ведут подписчиков на другой аккаунт на платформе OnlyFans. Там предлагался платный контент, где автор продавала материалы для взрослой аудитории и собирала донаты.

В биографии профиля на OnlyFans указано ироническое описание.

"Днем — государственный служащий, ночью — бунтарь. Я новичок в этом, не будьте грубыми, пожалуйста. Кстати, я отвечаю на каждое сообщение, но будьте терпеливы, потому что я не робот, ха-ха", — говорится в описании.

Журналистка Кэт Тенбардж заявила, что история Фостер может служить примером новой формы онлайн-манипуляции. По ее словам, образ "военной инфлюэнсерши" использовался для продвижения политических месседжей и в то же время для привлечения трафика на коммерческие платформы. Также по ее словам, фото Фостер "объективизирует женщин в армии".

Пока остается неизвестным, кто именно стоит за созданием образа виртуальной инфлюэнсерши Джессики Фостер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал неожиданную правду об инфлюэнсерше, которую назвали "самой красивой девушкой мира".

Также "Комментарии" писали, что молодые ИИ-девушки на видео массово призывают Польшу к выходу из ЕС.