Популярна військова інфлюенсерка та фанатка Трампа виявилася ШІ-моделлю

У соціальних мережах розгорівся скандал навколо популярної інфлюенсерки на ім’я Джесіка Фостер, яка за кілька місяців зібрала майже мільйон підписників. Жінка позиціонувала себе як американську військовослужбовицю та активну прихильницю президента США Дональда Трампа. Однак згодом з’ясувалося, що її образ може бути створений за допомогою штучного інтелекту.

З грудня 2025 року акаунт Фостер швидко набрав популярність у Instagram. У своїх публікаціях вона демонструвала військову форму, активно підтримувала рух MAGA та позувала на фото з політичними діячами, зокрема з Трампом, Зеленським, Путіним та іншими. Багато підписників, серед яких переважали чоловіки, дякували їй за "службу" та патріотичну позицію.

Однак уважні користувачі почали помічати дивні деталі на фото. На деяких зображеннях були помилки у військовій формі, а також графічні артефакти, характерні для зображень створених за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, на одному з фото на бейджику було написано "Jessica", хоча у військових США зазвичай використовують лише прізвища. Інше фото, де Фостер нібито виступає на конференції у Вашингтон, містило плакат з дивним написом "Peace Border", що викликало підозри у фальсифікації, адже такого гасла на події не було.

Згодом користувачі з’ясували, що сторінки Фостер у X та Instagram ведуть підписників на інший акаунт на платформі OnlyFans. Там пропонувався платний контент, де авторка продавала матеріали для дорослої аудиторії та збирала донати.

У біографії профілю на OnlyFans зазначено іронічний опис.

"Вдень — державний службовець, у ночі — бунтарка. Я новачок у цьому, не будьте грубими, будь ласка. До речі, я відповідаю на кожне повідомлення, але будьте терплячими, бо я не робот, ха-ха", — йдеться в описі.

Журналістка Кет Тенбардж заявила, що історія Фостер може бути прикладом нової форми онлайн-маніпуляції. За її словами, образ "військової інфлюенсерки" використовувався для просування політичних меседжів і водночас для залучення трафіку на комерційні платформи. Також за її словами, фото Фостер "об’єктивізує жінок у війську".

Наразі залишається невідомим, хто саме стоїть за створенням образу віртуальної інфлюенсерки Джесіки Фостер.

