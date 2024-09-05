Известная российская пропагандистка попала под санкции США: в чем ее обвиняют

Министерство финансов США ввело санкции против руководства российского пропагандистского канала RT и хакерской группировки RaHDit. Причиной санкций стало вмешательство в текущие американские президентские выборы, которые пройдут в ноябре 2024 года.

США наложили санкции на Симоньян. Фото из открытых источников

Сообщается, что в начале года руководство RT начало вербовать американских должностных лиц для своей кампании по влиянию на президентские выборы в США.

Отмечается, что канал RT использовал подставную кампанию, чтобы скрыть участие или участие российского правительства в создании контента, призванного влиять на американскую аудиторию.

Под санкции США попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного вещания Андрей Кияшко, руководитель проектов цифровых медиа Константин Калашников и его подчиненная Елена Афанасьева. Как указывает Минфин США, Анисимов действует по поручению ФСБ РФ, а Афанасьева была подставным лицом, пытавшимся выйти на американских чиновников и завербовать их.

Также санкции введены против членов прокремлевской хакерской группы RaHDit, которая состоит из действующих и бывших сотрудников российской разведки – Алексея Гаращенко, Анастасии Ермошкиной и Александра Неженцева.

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