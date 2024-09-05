logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Известная российская пропагандистка попала под санкции США: в чем ее обвиняют
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная российская пропагандистка попала под санкции США: в чем ее обвиняют

Штаты наложили санкции на пропагандистский канал RT и группу хакеров RaHDit

сегодня, 00:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Министерство финансов США ввело санкции против руководства российского пропагандистского канала RT и хакерской группировки RaHDit. Причиной санкций стало вмешательство в текущие американские президентские выборы, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Известная российская пропагандистка попала под санкции США: в чем ее обвиняют

США наложили санкции на Симоньян. Фото из открытых источников

Сообщается, что в начале года руководство RT начало вербовать американских должностных лиц для своей кампании по влиянию на президентские выборы в США.

Отмечается, что канал RT использовал подставную кампанию, чтобы скрыть участие или участие российского правительства в создании контента, призванного влиять на американскую аудиторию.

Под санкции США попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов, заместитель директора англоязычного вещания Андрей Кияшко, руководитель проектов цифровых медиа Константин Калашников и его подчиненная Елена Афанасьева. Как указывает Минфин США, Анисимов действует по поручению ФСБ РФ, а Афанасьева была подставным лицом, пытавшимся выйти на американских чиновников и завербовать их.

Также санкции введены против членов прокремлевской хакерской группы RaHDit, которая состоит из действующих и бывших сотрудников российской разведки – Алексея Гаращенко, Анастасии Ермошкиной и Александра Неженцева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил власти Украины в сокрытии числа погибших на российско-украинской войне. Трамп снова заявил, что в случае победы на выборах заключит соглашение о прекращении войны в Украине. После этого он сказал, что количество погибших на войне "гораздо выше, чем считают люди".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2559
Теги:

Новости

Все новости