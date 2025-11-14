Извинились, но платить миллиард не хотят: новые подробности конфликта между Трампом и службой новостей ВВС

Компания BBC официально извинилась перед американским президентом Дональдом Трампом за способ, которым было смонтировано его речь в январе 2021 года.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Этот скандал уже вызвал отставку генерального директора корпорации Тима Дэви и руководителя BBC News Деборы Тернесс. Кроме того, юристы Трампа требуют от BBC 1 млрд долларов, но в компании отказывают платить эти деньги, сообщает The Guardian.

Ранее представители Трампа заявляли, что подадут иск на миллиард долларов, если ВВС не отзовет материал, не извинится и не урегулирует претензии путем выплат.

В BBC отметили, что согласились больше не показывать смонтированный выпуск Panorama. А юристы корпорации направили ответ юридической команде Трампа в ответ на полученные требования.

"У ВВС нет планов повторно транслировать документальный фильм Trump: A Second Chance? на любых платформах корпорации. Хотя ВВС искренне сожалеет о том, как был смонтирован видеофрагмент, мы категорически не соглашаемся с тем, что существуют основания для иска о клевете", — заявили в корпорации.

Кроме того, руководитель корпорации Самир Шах отдельно послал письмо в Белый дом, в котором выразил президенту Трампу извинения за монтаж его речи от 6 января 2021 года, использованный в программе.

В программе были смонтированы фрагменты речи Трампа от 6 января 2021 года. Выглядело так, будто он заявил: "Мы пойдем в Капитолий… и мы боремся, боремся до конца". Однако в оригинале эти слова прозвучали с разницей почти в час.

После скандала и внутреннего расследования в BBC глава корпорации Самир Шах признал, что этот фрагмент мог создать впечатление "прямого призыва к насильственным действиям".

Вместе с тем юристы также сомневаются, что команда Трампа имеет шансы на успех в суде о клевете, учитывая либеральные законы по этому поводу во Флориде и тот факт, что выпуск Panorama не транслировался в этом штате.

Отмечают также, что в Великобритании истек срок давности, в который можно было бы подать иск по этой трансляции. К тому же, Трамп еще должен доказать, что понес существенный ущерб от действий ВВС.

