Вибачилися, але платити мільярд не хочуть: нові подробиці конфлікту між Трампом та службою новин ВВС

Компанія ВВС офіційно вибачилася перед американським президентом Дональдом Трампом за спосіб, у який було змонтовано його промову у січні 2021 року.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Цей скандал уже спричинив відставку генерального директора корпорації Тіма Деві та керівниці BBC News Дебори Тернесс. Окрім того, юристи Трампа вимагають від BBC 1 мільярд доларів, але в компанії відмовляють платити ці гроші, повідомляє The Guardian.

Раніше представники Трампа заявляли, що подадуть позов на мільярд доларів, якщо ВВС не відкличе матеріал, не вибачиться та не врегулює претензії шляхом виплат.

У ВВС зазначили, що погодилися більше не показувати змонтований випуск Panorama. А юристи корпорації направили відповідь юридичній команді Трампа у відповідь на отримані вимоги.

"У ВВС немає планів повторно транслювати документальний фільм Trump: A Second Chance? на будь-яких платформах корпорації. Хоча ВВС щиро шкодує через спосіб, у який було змонтовано відеофрагмент, ми категорично не погоджуємося з тим, що існують підстави для позову про наклеп", — заявили в корпорації.

Окрім того, керівник корпорації Самір Шах окремо надіслав листа до Білого дому, у якому висловив президентові Трампу вибачення за монтаж його промови від 6 січня 2021 року, використаний у програмі.

У програмі було змонтовано фрагменти промови Трампа від 6 січня 2021 року так. Виглядало так, ніби він заявив: "Ми підемо до Капітолію… і ми боремося, боремося до кінця". Однак, в оригіналі ці слова пролунали з різницею майже в годину.

Після скандалу та внутрішнього розслідування у ВВС голова корпорації Самір Шах визнав, що цей фрагмент міг створити враження "прямого заклику до насильницьких дій".

Разом з тим юристи також сумніваються, що команда Трампа має шанси на успіх у суді про наклеп, зважаючи на ліберальні закони щодо цього у Флориді та той факт, що випуск Panorama не транслювався у цьому штаті.

Наголошують також, що у Великій Британії закінчився строк давності, у який можна було б подати позов щодо цієї трансляції. До того ж, Трамп ще має довести, що зазнав суттєвої шкоди від дій ВВС.

