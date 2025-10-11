К каким военным операциям готовы США: заявление в Совбезе ООН

Рубрики
Кравцев Сергей
Советник Постпредства США при ООН Джон Келли на заседании Совбеза, созванном Венесуэлой, заявил о готовности администрации президента США Дональда Трампа проводить военные операции против наркокартелей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ".
Советник Постпредства США при ООН Джон Келли. Фото: из открытых источников
Келли подтвердил готовность США проводить военные операции против группировок, которые, по оценке Вашингтона, создают угрозу национальной безопасности Штатов.
Дипломат добавил, что Вашингтон настроен положить конец потоку кокаина, фентанила и других наркотиков, в том числе поступающих через Венесуэлу.
Келли сообщил, что Соединенные Штаты официально признали группировки Tren de Aragua и Cartel de Los Soles террористическими организациями, отметив, что, поставляя наркотические вещества, терроризируют Америку, "и это должно закончиться".
Он охарактеризовал картели как "вооруженные, хорошо организованные и жестокие" структуры с парамилитарными возможностями и финансовыми ресурсами, которые, по его мнению, "приносят смерть и разрушение американцам". Поэтому Трамп признал действия картелей "вооруженным нападением на Соединенные Штаты" и определил, что США находятся с ними в состоянии "немеждународного вооруженного конфликта".
По словам Келли, президент предупредил, что американские силы "остаются готовыми проводить военные операции, необходимые для предотвращения дальнейших смертей или травм американских граждан – путем устранения угрозы".
