К каким военным операциям готовы США: заявление в Совбезе ООН

Советник Постпредства США при ООН Джон Келли на заседании Совбеза, созванном Венесуэлой, заявил о готовности администрации президента США Дональда Трампа проводить военные операции против наркокартелей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ".

Советник Постпредства США при ООН Джон Келли. Фото: из открытых источников

Келли подтвердил готовность США проводить военные операции против группировок, которые, по оценке Вашингтона, создают угрозу национальной безопасности Штатов.

"Администрация Трампа ведет активную борьбу против наркокартелей и наркотрафика в Соединенные Штаты. Президент Трамп четко заявил, что использует всю силу Америки и всю мощь Соединенных Штатов, чтобы бороться с этими наркокартелями и уничтожить их, независимо от того, где они действуют и как долго им удавалось действовать безнаказанно", – отметил Джон Келли.

Дипломат добавил, что Вашингтон настроен положить конец потоку кокаина, фентанила и других наркотиков, в том числе поступающих через Венесуэлу.

"Мы положим конец наркокартелям, которые переполняют американские улицы своими продуктами и убивают американцев", – говорится в сообщении Советник Постпредства США при ООН.

Келли сообщил, что Соединенные Штаты официально признали группировки Tren de Aragua и Cartel de Los Soles террористическими организациями, отметив, что, поставляя наркотические вещества, терроризируют Америку, "и это должно закончиться".

Он охарактеризовал картели как "вооруженные, хорошо организованные и жестокие" структуры с парамилитарными возможностями и финансовыми ресурсами, которые, по его мнению, "приносят смерть и разрушение американцам". Поэтому Трамп признал действия картелей "вооруженным нападением на Соединенные Штаты" и определил, что США находятся с ними в состоянии "немеждународного вооруженного конфликта".

По словам Келли, президент предупредил, что американские силы "остаются готовыми проводить военные операции, необходимые для предотвращения дальнейших смертей или травм американских граждан – путем устранения угрозы".

