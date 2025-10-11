До яких військових операцій готові США: заява в Раді безпеки ООН

Радник Постпредства США при ООН Джон Келлі на засіданні Ради безпеки, скликаному Венесуелою, заявив про готовність адміністрації президента США Дональда Трампа проводити військові операції проти наркокартелів. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Укрінформ".

Радник постпредства США при ООН Джон Келлі. Фото: із відкритих джерел

Келлі підтвердив готовність США проводити військові операції проти угруповань, які, за оцінкою Вашингтона, створюють загрозу національній безпеці Штатів.

"Адміністрація Трампа веде активну боротьбу проти наркокартелів і наркотрафіку в Сполучених Штатах. Президент Трамп чітко заявив, що використовує всю силу Америки і всю міць Сполучених Штатів, щоб боротися з цими наркокартелями і знищити їх, незалежно від того, де вони діють і як довго їм вдавалося діяти безнаказанно".

Дипломат додав, що Вашингтон налаштований покласти край потоку кокаїну, фентанілу та інших наркотиків, у тому числі тих, що надходять через Венесуелу.

"Ми покладемо край наркокартелям, які переповнюють американські вулиці своїми продуктами і вбивають американців", – йдеться у повідомленні Радник Постпредства США при ООН.

Келлі повідомив, що Сполучені Штати офіційно визнали угруповання Tren de Aragua та Cartel de Los Soles терористичними організаціями, зазначивши, що, постачаючи наркотичні речовини, тероризують Америку, "і це має закінчитися".

Він охарактеризував картелі як "озброєні, добре організовані та жорстокі" структури з парамілітарними можливостями та фінансовими ресурсами, які, на його думку, "приносять смерть та руйнування американцям". Тому Трамп визнав дії картелів "збройним нападом на Сполучені Штати" і визначив, що США перебувають з ними у стані "неміжнародного збройного конфлікту".

За словами Келлі, президент попередив, що американські сили "залишаються готовими проводити військові операції, необхідні для запобігання подальшим смертям або травмам американських громадян — шляхом усунення загрози".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп готує нову заборону для Китаю: як він безпосередньо стосується РФ.



