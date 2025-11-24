Это что порнофильмы: в сети высмеяли названия военных операций США

Попытка министра обороны США Пита Хегсета продемонстрировать силу американских военных обернулась масштабной волной насмешек в соцсетях. В X чиновник опубликовал перечень недавних операций Пентагона, и вместо ожидаемого эффекта решимости получил критику и насмешки.

Пит Хегсет. Фото: Fox News

В своем сообщении Пит Хегсет назвал три недавних военных операции США:

— "Грубый всадник" — атаки Соединенных Штатов в Йемене в марте-мае 2025 года

— "Полночный молот" — американские удары по иранским ядерным объектам в июне

— "Южное копье" — борьба с наркотеррористами в Карибском бассейне

По его словам, эти названия демонстрируют "серьезность" политики Дональда Трампа и стремление к "миру через силу". Но, судя по реакции пользователей соцсети, это привело к противоположному эффекту.

В комментариях отмечалось, что названия операций больше напоминают названия фильмов для взрослых, чем серьезные военные кампании.

"Я думал, что Хегсет перечисляет названия гей-порнофильмов. Если бы это были настоящие названия миссий, солдаты, моряки, летчики и морские пехотинцы хохотали бы безумно", — ответил один.

Другой добавил, что все операции звучат так, "словно их придумал человек, одержимый пенисом". А еще один пользователь отметил, что такие названия выглядят как попытка показаться "агрессивным и прямым", однако, они "каким-то образом стали самой гейской вещью, которую я когда-либо читал".

Часть комментариев коснулась и прошлого Хегсета как ведущего Fox News, где его коллеги неоднократно намекали на его пристрастие к алкоголю.

"Жалкий Пит. Неудачный и пьяный телеведущий выходного дня на Fox. Как этот клоун может чем-то управлять? Трамп снова выбирает самого худшего", — пишет пользователь.

