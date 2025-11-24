Это что порнофильмы: в сети высмеяли названия военных операций США

Рубрики
Попытка министра обороны США Пита Хегсета продемонстрировать силу американских военных обернулась масштабной волной насмешек в соцсетях. В X чиновник опубликовал перечень недавних операций Пентагона, и вместо ожидаемого эффекта решимости получил критику и насмешки.
Пит Хегсет. Фото: Fox News
В своем сообщении Пит Хегсет назвал три недавних военных операции США:
По его словам, эти названия демонстрируют "серьезность" политики Дональда Трампа и стремление к "миру через силу". Но, судя по реакции пользователей соцсети, это привело к противоположному эффекту.
В комментариях отмечалось, что названия операций больше напоминают названия фильмов для взрослых, чем серьезные военные кампании.
Другой добавил, что все операции звучат так, "словно их придумал человек, одержимый пенисом". А еще один пользователь отметил, что такие названия выглядят как попытка показаться "агрессивным и прямым", однако, они "каким-то образом стали самой гейской вещью, которую я когда-либо читал".
Часть комментариев коснулась и прошлого Хегсета как ведущего Fox News, где его коллеги неоднократно намекали на его пристрастие к алкоголю.
