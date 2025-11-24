Це що порнофільми: у мережі висміяли назви військових операцій США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спроба міністра оборони США Піта Гегсета продемонструвати силу американських військових обернулася масштабною хвилею насмішок у соцмережах. У X посадовець опублікував перелік нещодавніх операцій Пентагону, і замість очікуваного ефекту рішучості отримав критику та глузування.
Піт Гегсет. Фото: Fox News
У своєму дописі Піт Гегсет назвав три нещодавні військові операції США:
За його словами, ці назви демонструють "серйозність" політики Дональда Трампа та прагнення до "миру через силу". Але, судячи з реакції користувачів соцмережі, це призвело до протилежного ефекту.
У коментарях зазначали, що назви операцій більше нагадують назви фільмів для дорослих, аніж серйозні військові кампанії.
Інший додав, що всі операції звучать так, "ніби їх вигадала людина, одержима пенісом". А ще один користувач зазначив, що такі назви виглядають, як спроба здатися "агресивним та прямим", однак, вони "якимось чином стали найгейською річчю, яку я коли-небудь читав".
Частина коментарів торкнулася і минулого Гегсета як ведучого Fox News, де його колеги неодноразово натякали на його пристрасть до алкоголю.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що міністр оборони США потрапив у новий конфуз.
Також "Коментарі" писали, що колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав 4 проросійські людини у команді Трампа. У списку також Гегсет.