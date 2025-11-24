Це що порнофільми: у мережі висміяли назви військових операцій США

Спроба міністра оборони США Піта Гегсета продемонструвати силу американських військових обернулася масштабною хвилею насмішок у соцмережах. У X посадовець опублікував перелік нещодавніх операцій Пентагону, і замість очікуваного ефекту рішучості отримав критику та глузування.

Піт Гегсет. Фото: Fox News

У своєму дописі Піт Гегсет назвав три нещодавні військові операції США:

- "Грубий вершник" — атаки Сполучених Штатів у Ємені у березні-травні 2025 року

- "Опівнічний молот" — американські удари по іранських ядерних об'єктах в червні

- "Південний спис" — боротьба з наркотерористами у Карибському басейні

За його словами, ці назви демонструють "серйозність" політики Дональда Трампа та прагнення до "миру через силу". Але, судячи з реакції користувачів соцмережі, це призвело до протилежного ефекту.

У коментарях зазначали, що назви операцій більше нагадують назви фільмів для дорослих, аніж серйозні військові кампанії.

"Я думав, що Гегсет перераховує назви гей-порнофільмів. Якби це були справжні назви місій, солдати, моряки, льотчики та морські піхотинці реготали б до нестями", — відповів один.

Інший додав, що всі операції звучать так, "ніби їх вигадала людина, одержима пенісом". А ще один користувач зазначив, що такі назви виглядають, як спроба здатися "агресивним та прямим", однак, вони "якимось чином стали найгейською річчю, яку я коли-небудь читав".

Частина коментарів торкнулася і минулого Гегсета як ведучого Fox News, де його колеги неодноразово натякали на його пристрасть до алкоголю.

"Жалюгідний Піт. Невдалий і п'яний телеведучий вихідного дня на Fox. Як цей клоун може чимось керувати? Трамп знову обирає найгіршого", — пише користувач.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що міністр оборони США потрапив у новий конфуз.

Також "Коментарі" писали, що колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав 4 проросійські людини у команді Трампа. У списку також Гегсет.