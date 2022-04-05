Как долго будут действовать санкции против России: США дали объяснение

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Карина Ожерельева
Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала о политике западных стран в отношении России в ближайшее время и сообщила, как долго будут действовать санкции против РФ. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Кристина Квин сделала во время интервью 24 каналу.
Кристина Квин - фото из открытых источников
Кристина Квин от имени США сообщила, что сейчас речь не идет о намерениях отменять или ослаблять санкции против России. Санкционное наказание будет продолжаться при определенных условиях.
Как рассказала временно поверенная в делах США, США не планируют сокращать санкции против РФ. США наоборот планируют внедрять их во всех возможных отраслях, пока Путин не пересмотрит свое ошибочное поведение.
Как сообщали ранее, украинцы уже не так сильно хотят в НАТО: показатель упал до довоенного уровня. В Украине начал снижаться уровень поддержки курса страны на членство в Североатлантическом альянсе. Украинцы разочарованы пассивностью НАТО и неготовностью помочь в обороне страны в войне против России.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский объяснил, какой может быть цена силового возвращения Донбасса.
Читайте на портале "Комментарии": ЕС вводит пятый пакет санкции против РФ в ответ на зверства в Буче: теперь под запретом. В ближайшие дни санкции должны быть проголосованы парламентами стран блока.
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