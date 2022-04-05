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Как долго будут действовать санкции против России: США дали объяснение

Насколько долго будут действовать карательные меры против России

5 апреля 2022, 21:05
Автор:

Карина Ожерельева
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Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала о политике западных стран в отношении России в ближайшее время и сообщила, как долго будут действовать санкции против РФ. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Кристина Квин сделала во время интервью 24 каналу.

Как долго будут действовать санкции против России: США дали объяснение

Кристина Квин - фото из открытых источников

Кристина Квин от имени США сообщила, что сейчас речь не идет о намерениях отменять или ослаблять санкции против России. Санкционное наказание будет продолжаться при определенных условиях.

"Санкции будут действовать до тех пор, пока Путин будет действовать тем безответственным и противоправным способом, который сейчас", — заявила Квин.

Как рассказала временно поверенная в делах США, США не планируют сокращать санкции против РФ. США наоборот планируют внедрять их во всех возможных отраслях, пока Путин не пересмотрит свое ошибочное поведение.

"Мы продолжаем расширять санкции с первых дней, как Россия пересекла украинские границы. Не остановимся расширять их и дальше", — заявила Квин.

Как сообщали ранее, украинцы уже не так сильно хотят в НАТО: показатель упал до довоенного уровня. В Украине начал снижаться уровень поддержки курса страны на членство в Североатлантическом альянсе. Украинцы разочарованы пассивностью НАТО и неготовностью помочь в обороне страны в войне против России.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объяснил, какой может быть цена силового возвращения Донбасса.

Читайте на портале "Комментарии": ЕС вводит пятый пакет санкции против РФ в ответ на зверства в Буче: теперь под запретом. В ближайшие дни санкции должны быть проголосованы парламентами стран блока.


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Источник: https://www.youtube.com/user/news24
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