Как долго будут действовать санкции против России: США дали объяснение

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала о политике западных стран в отношении России в ближайшее время и сообщила, как долго будут действовать санкции против РФ. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Кристина Квин сделала во время интервью 24 каналу.

Кристина Квин - фото из открытых источников

Кристина Квин от имени США сообщила, что сейчас речь не идет о намерениях отменять или ослаблять санкции против России. Санкционное наказание будет продолжаться при определенных условиях.

"Санкции будут действовать до тех пор, пока Путин будет действовать тем безответственным и противоправным способом, который сейчас", — заявила Квин.

Как рассказала временно поверенная в делах США, США не планируют сокращать санкции против РФ. США наоборот планируют внедрять их во всех возможных отраслях, пока Путин не пересмотрит свое ошибочное поведение.

"Мы продолжаем расширять санкции с первых дней, как Россия пересекла украинские границы. Не остановимся расширять их и дальше", — заявила Квин.

Как сообщали ранее, украинцы уже не так сильно хотят в НАТО: показатель упал до довоенного уровня. В Украине начал снижаться уровень поддержки курса страны на членство в Североатлантическом альянсе. Украинцы разочарованы пассивностью НАТО и неготовностью помочь в обороне страны в войне против России.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объяснил, какой может быть цена силового возвращения Донбасса.

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