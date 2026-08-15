Как и Путин хочет новые земли: что Трамп планирует объявить территорией США

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном Вашингтон может объявить Ормузский пролив по территории Соединенных Штатов. По его словам, соответствующее решение может быть принято "достаточно скоро". Об этом американский лидер сказал во время выступления перед митингующими в округе Нассау.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп связал возможный статус пролива с результатами военной кампании против Ирана и подчеркнул, что США уже фактически контролируют этот стратегический маршрут.

"Мы установили блокаду. Ни одно судно не пройдет, если мы этого не захотим", — заявил президент США.

Ормузский пролив имеет критическое значение для мирового энергетического рынка. Именно через нее проходят значительные объемы экспортируемой нефти, в частности, Саудовская Аравия и Ирак. Из-за длительного противостояния между США и Ираном судоходство в районе пролива практически остановилось, а мировые запасы нефти быстро сокращаются.

Тегеран заявляет, что не намерен полностью восстанавливать свободное судоходство через пролив, пока Вашингтон не согласится с его требованиями. В то же время, Трамп настаивает, что контроль над водным путем принадлежит именно США.

"У них нет контроля. У нас есть полный контроль. Она принадлежит нам", — заявлял Трамп ранее, предупреждая Иран об жестком ответе в случае попыток изменить ситуацию.

Возможное объявление пролива американской территорией стало бы беспрецедентным шагом. Для фактического обеспечения такого статуса Вашингтону, вероятно, пришлось удерживать значительный военный контингент в регионе на постоянной основе. Это особенно противоречиво на фоне предварительных заявлений Трампа о намерении завершить войну с Ираном в кратчайшие сроки.

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