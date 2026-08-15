Как и Путин хочет новые земли: что Трамп планирует объявить территорией США

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном Вашингтон может объявить Ормузский пролив по территории Соединенных Штатов. По его словам, соответствующее решение может быть принято "достаточно скоро". Об этом американский лидер сказал во время выступления перед митингующими в округе Нассау.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Трамп связал возможный статус пролива с результатами военной кампании против Ирана и подчеркнул, что США уже фактически контролируют этот стратегический маршрут.
Ормузский пролив имеет критическое значение для мирового энергетического рынка. Именно через нее проходят значительные объемы экспортируемой нефти, в частности, Саудовская Аравия и Ирак. Из-за длительного противостояния между США и Ираном судоходство в районе пролива практически остановилось, а мировые запасы нефти быстро сокращаются.
Тегеран заявляет, что не намерен полностью восстанавливать свободное судоходство через пролив, пока Вашингтон не согласится с его требованиями. В то же время, Трамп настаивает, что контроль над водным путем принадлежит именно США.
Возможное объявление пролива американской территорией стало бы беспрецедентным шагом. Для фактического обеспечения такого статуса Вашингтону, вероятно, пришлось удерживать значительный военный контингент в регионе на постоянной основе. Это особенно противоречиво на фоне предварительных заявлений Трампа о намерении завершить войну с Ираном в кратчайшие сроки.
Также издание "Комментарии" сообщало – были плохие времена, но не настолько же: что произошло с рейтингом Трампа.