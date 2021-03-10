Как могут складываться отношения КНДР и США при Байдене: мнение экспертов

Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть свою политику в отношении Северной Кореи (КНДР). Это должно случиться "в течение следующего месяца или около того". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

В какую сторону возможен пересмотр? Как могут складываться отношения КНДР и США при Байдене? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.



Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан отмечает: "Многие в Вашингтоне до сих пор считает, что тактика Трампа нанесла серьезный репутационный ущерб. Пойдя на беспрецедентный "потепление" отношений с Ким Чен Ыном, предшественник Байдена не достиг никаких результатов, фактически поставив под сомнение способность США быть доминантом даже по отношению к таким небольшим бедным странам, какова на самом деле КНДР".

Соответственно, для США при Джо Байдене восстановления статус-кво в отношениях с такими странами как та же Северная Корея, это дело принципа, считает эксперт.

"Кстати, изменения претерпевает и политика США в отношении Венесуэлы, Ирана и Сирии — стран, политика администрации Трампа по отношению к которым тоже была провальной, — отмечает Вадим Трюхан. – А инструменты, которые будут применять США в отношении КНДР, а также других проблемных, по их мнению, государств, очевидны. Это, в первую очередь, экономические санкции, в том числе секторальные. Возможно, рассматривается также введение морской и воздушной блокады, направленной на недопущение любых экспортно-импортных операций. В случае же обострения ситуации нельзя исключать и точечных военных ударов по военным объектам, как это недавно имело место в Сирии".

Политолог, кандидат политических наук, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что двусторонних саммитов президента Джо Байдена с Ким Чен Ыном точно не будет.

"И не только потому, что саммиты Трампа с Кимом не дали никаких результатов, кроме пиара и критики Трампа, — отмечает политолог. — Речь идет о нарушениях фундаментальных прав человека в Северной Корее, которые для демократов считаются серьезным препятствием. Поэтому администрация Байдена вернется, скорее всего, к политике времен Обамы. А именно – укреплять военное сотрудничество с союзниками в регионе — Южной Кореей и Японией, для которых усиление ядерного потенциала КНДР является ощутимой угрозой национальной безопасности".

По мнению Максим Яли, многое также будет зависеть от того, как при Байдене сложатся отношения США и Китая, который имеет реальные рычаги давления на Пхеньян и является главным экономическим партнером КНДР.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, чтобы "облегчить стресс",

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