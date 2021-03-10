Как могут складываться отношения КНДР и США при Байдене: мнение экспертов

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Ольга Чародий
Администрация президента США Джо Байдена планирует
пересмотреть свою политику в отношении Северной Кореи (КНДР). Это должно
случиться "в течение следующего месяца или около того". Об этом
сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации
Байдена.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
В какую сторону возможен пересмотр? Как могут складываться
отношения КНДР и США при Байдене? С этими вопросами порталу "Комментарии"
помогли разобраться эксперты.
Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан отмечает: "Многие
в Вашингтоне до сих пор считает, что тактика Трампа нанесла серьезный
репутационный ущерб. Пойдя на беспрецедентный "потепление" отношений
с Ким Чен Ыном, предшественник Байдена не достиг никаких результатов,
фактически поставив под сомнение способность США быть доминантом даже по
отношению к таким небольшим бедным странам, какова на самом деле КНДР".
Соответственно, для США при Джо Байдене восстановления
статус-кво в отношениях с такими странами как та же Северная Корея, это дело
принципа, считает эксперт.
Политолог, кандидат
политических наук, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли
считает, что двусторонних саммитов президента Джо Байдена с Ким Чен Ыном точно
не будет.
По мнению Максим Яли, многое также будет зависеть от того, как при Байдене сложатся отношения США и Китая, который имеет реальные рычаги давления на Пхеньян и является главным экономическим партнером КНДР.
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон, чтобы "облегчить стресс",
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