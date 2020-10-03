Как себя чувствует Трамп: комментарий врача президента США

Личный врач президента США Шон Конли заявил, что лидер страны получил инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron, который поможет снизить уровень вируса в организме. Также Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин, сообщает CNN.

Фото: wikimedia by Michael Vadon

На данный момент президент США Дональд Трамп госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида менее чем через 24 часа после получения положительного результата теста на коронавирус , и проведет там по меньшей мере несколько дней.

"Эксперты Белого дома и врачи рекомендовали Трампу отправиться в больницу и оттуда вести свои дела. Хотя президент и чувствует себя хорошо, но в его возрасте всякое может случиться. Поэтому ближайшие дни рабочий процесс будет идти из госпиталя. Спасибо всем за поддержку", — передает пресс-служба Белого дома.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Трамп с женой заразились коронавирусом.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!