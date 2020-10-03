Как себя чувствует Трамп: комментарий врача президента США

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Дмитрий Симоненко
Личный врач президента США Шон Конли заявил, что лидер страны получил инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron, который поможет снизить уровень вируса в организме. Также Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин, сообщает CNN.
Фото: wikimedia by Michael Vadon
На данный момент президент США Дональд Трамп госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида менее чем через 24 часа после получения положительного результата теста на коронавирус , и проведет там по меньшей мере несколько дней.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Трамп с женой заразились коронавирусом.
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