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Как себя чувствует Трамп: комментарий врача президента США

Президента США был доставлен в медицинский центр вертолетом компании Marine One

сегодня, 01:11
Автор:

Дмитрий Симоненко

Личный врач президента США Шон Конли заявил, что лидер страны получил инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron, который поможет снизить уровень вируса в организме. Также Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин, сообщает CNN. 

Как себя чувствует Трамп: комментарий врача президента США

Фото: wikimedia by Michael Vadon

На данный момент президент США Дональд Трамп госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида менее чем через 24 часа после получения положительного результата теста на коронавирус , и проведет там по меньшей мере несколько дней. 

"Эксперты Белого дома и врачи рекомендовали Трампу отправиться в больницу и оттуда вести свои дела. Хотя президент и чувствует себя хорошо, но в его возрасте всякое может случиться. Поэтому ближайшие дни рабочий процесс будет идти из госпиталя. Спасибо всем за поддержку", — передает пресс-служба Белого дома. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Трамп с женой заразились коронавирусом.



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