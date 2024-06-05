Как воспримет Путин отсутствие Байдена на саммите мира: о чем свидетельствует решение главы США

Уже известно, что на Глобальный саммит мира не едет президент США Джо Байден. Вместо себя в Швейцарию он отправляет вице-президента Камалу Харрис и советника по нацбезопасности Джейка Салливана. При этом, глава Украины Владимир Зеленский предостерегал Байдена от принятия такого решения и даже говорил, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет ему аплодировать.

Джо Байден

Тем не менее, как сообщил "Комментариям" политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков, нельзя говорить, что, отказавшись ехать на Глобальный саммит мира, Джо Байден предал Украину. Хотя, признал он, такое решение президента США все же играет не на пользу Украине.

"Путин в этом будет видеть нежелание какой-то эскалации, нерешительность", - подчеркнул Дмитрий Воронков.

По его словам, Штаты зачастую демонстрируют определенную нерешительность. Например, если взять вопрос о разрешении применять западное оружие для ударов по территории России, то Великобритания одна из первых разрешила такие удары. То есть, подчеркнул политолог, сразу был виден решительный настрой.

"США в этом вопросе очень долго не могли принять решение, то есть в данном случае скорее всего положительные решения ряда европейских стран повлияли на Штаты, а не наоборот Штаты повлияли на Европу. Поэтому, да к сожалению, это о том что Штаты не хотят нагнетать ситуацию", — считает Дмитрий Воронков.

При этом он не исключает, что отказ ехать на Глобальный саммит мира может быть также связан и с предвыборным периодом в США.

"Тем не менее это вовсе не говорит, что саммит будет провален. Я думаю, что здесь важна консолидация европейских стран, и они будут играть ключевую роль на данном саммите. Вполне возможно, что по его итогам США проявят более серьезную интенсивность", - считает политолог.

В то же время Дмитрий Воронков не исключает, что Байден может изменить свое решение и так поехать на саммит в Швейцарию. Время для этого еще есть, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Белом доме утверждают, что отсутствие Байдена на саммите ни в коем случае не означает, что Штаты стали меньше поддерживать Украину. Там утверждают, что в мире нет ни одного лидера, который поддерживал бы больше Украину, чем Байден. В Белом доме утверждают, что участие в Глобальном саммите мира Камалы Харрис свидетельствует о том, что американская поддержка Украины остается неизменной.



