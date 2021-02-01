"Какие козни он замышлял, сидя на этом троне" - на аукцион выставили сиденье от унитаза Гитлера (Фото)

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Оленка Клочко
На аукционе в Мериленде собираются продать за 20 тысяч долларов сиденье с крышкой, которое когда-то было установлено на унитазе в резиденции Адольфа Гитлера, сообщает Daily Mail.
Сиденье унитаза Гитлера выставили на аукцион. Фото: Daily Mail
Семья, которая продает одну из самых необычных реликвий Второй мировой войны, унаследовала данный предмет от своего родственника, американского солдата Рангвальда Борха. Он забрал это сидение в последние дни войны в качестве трофея из ванной комнаты в Бергофе — резиденции Гитлера в Баварских Альпах. Помещение было сильно разрушено в следствие бомбардировок союзников, и командиры разрешили своим солдатам брать оттуда все, что они захотят.
Когда Борх забрал с собой сидение, другой солдат удивился и поинтересовался, зачем оно ему, на что тот ответил:
Солдат отправил трофей к себе на родину, после чего выставил на обозрение всем желающим в своем подвале.
Он уверен, что это гарантированно станет одной из самых оригинальных вещей, которые кто-либо мог добавить в коллекцию реликвий Второй мировой войны.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что незадолго до инаугурации Джо Байдена на аукцион был выставлен автомобиль Дональда Трампа с пробегом всего в 11 тысяч километров.
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