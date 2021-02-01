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"Какие козни он замышлял, сидя на этом троне" - на аукцион выставили сиденье от унитаза Гитлера (Фото)

Американский солдат забрал его из резиденции диктатора в последние дни войны и показывал всем желающим в подвале своего дома

сегодня, 23:07
Автор:

Оленка Клочко

На аукционе в Мериленде собираются продать за 20 тысяч долларов сиденье с крышкой, которое когда-то было установлено на унитазе в резиденции Адольфа Гитлера, сообщает Daily Mail.

"Какие козни он замышлял, сидя на этом троне" - на аукцион выставили сиденье от унитаза Гитлера (Фото)

Сиденье унитаза Гитлера выставили на аукцион. Фото: Daily Mail

Семья, которая продает одну из самых необычных реликвий Второй мировой войны, унаследовала данный предмет от своего родственника, американского солдата Рангвальда Борха. Он забрал это сидение в последние дни войны в качестве трофея из ванной комнаты в Бергофе — резиденции Гитлера в Баварских Альпах. Помещение было сильно разрушено в следствие бомбардировок союзников, и командиры разрешили своим солдатам брать оттуда все, что они захотят.

Когда Борх забрал с собой сидение, другой солдат удивился и поинтересовался, зачем оно ему, на что тот ответил:

"А как ты думаеш, куда усаживал Гитлер свою задницу?"

Солдат отправил трофей к себе на родину, после чего выставил на обозрение всем желающим в своем подвале.

"Эта вещь из личной ванной Гитлера, с места, которое максимально похоже на трон, который диктатор когда-либо мог заполучить. Мы можем себе только представлять, какие козни плел этот тиран, смотря на мир с такой высоты", — оценил лот директор аукциона  Alexander Historical Auctions Билл Панагопулос.

Он уверен, что это гарантированно станет одной из самых оригинальных вещей, которые кто-либо мог добавить в коллекцию реликвий Второй мировой войны.

”Какие козни он замышлял, сидя на этом троне” - на аукцион выставили сиденье от унитаза Гитлера (Фото) - фото 2
”Какие козни он замышлял, сидя на этом троне” - на аукцион выставили сиденье от унитаза Гитлера (Фото) - фото 3
”Какие козни он замышлял, сидя на этом троне” - на аукцион выставили сиденье от унитаза Гитлера (Фото) - фото 4

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что незадолго до инаугурации Джо Байдена на аукцион был выставлен автомобиль Дональда Трампа с пробегом всего в 11 тысяч километров.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9208333/Adolf-Hitlers-toilet-seat-fetch-15k-auction.html
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