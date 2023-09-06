Запрос Байдена на 24 млрд долларов Украине: СМИ узнали, готов ли поддержать Сенат

Как среди демократов, так и республиканцев в Сенате США есть полный консенсус и поддержка усиления помощи Украине. Законодатели вернулись в Вашингтон после каникул, столкнувшись с жесткими сроками принятия законопроектов о расходах. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Сенат США. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, глава Белого дома в августе обратился к конгрессменам с предложением дать согласие на внесение дополнительных расходов на сумму около 40 млрд долларов. Из этой суммы большая часть предназначена для поддержки Украины в войне против России. Речь идет о 24 млрд долларов, которые США намерены направить, чтобы и дальше поддерживать украинский народ, который дает отпор российской агрессии.

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Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер заявил, что сейчас украинские друзья нуждаются в поддержки американского народа даже больше, чем раньше. Демократ отметил, украинцы тратят много сил и ресурсов, продолжая свое контрнаступление против российской захватнической армии. Украинцам нужна хорошая поддержка, что выстоять против армии Путина.

В свою очередь лидер республиканцев Митч МакКоннелл назвал главным приоритетом Сената – обеспечение безопасности американского народа и согласился, что украинские партнеры должны чувствовать поддержку американцев в борьбе.

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