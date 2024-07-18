Какие сюрпризы готовит Трамп: чего ждать украинцам

Будущая политика Дональда Трампа в роли президента США вызывает множество обсуждений, особенно его обещание быстро завершить войну в Украине. Политолог Петр Олещук рассказал, что такие заявления можно рассматривать как сигнал в Кремль о готовности к переговорам и поиске компромиссов. Как утверждает эксперт, предстоящее политическое курсирование Трампа будет в значительной степени зависеть от реакции России на его инициативы.

На будущую политику Трампа будет влиять много факторов

Петр Олещук, политолог и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, отмечает, что заявления Дональда Трампа о завершении войны в Украине "за 24 часа" являются частью его предвыборной риторики.

“При этом все заявления, которые делает Трамп сейчас – в рамках логики его предвыборной кампании. И эта предвыборная кампания в общем-то служит потребности каким-то образом эту ситуацию решать. Поэтому я думаю, что не нужно однозначно воспринимать какие-либо новые заявления и Трампа, и Венса в контексте его будущей политики", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Дополнительно политолог отмечает, что реакция Кремля на предложения Трампа будет являться ключевым фактором в формировании его будущей внешней политики. Существует высокая вероятность того, что Россия попытается манипулировать этими инициативами.

“Видимо, Трампа действительно рассчитывает договориться с Путиным. Выйдет ли у него это сделать? Ну, как показывает практика деятельности Трампа – все его заявления о каких-то договоренностях, урегулирование на самом деле не так уж часто чем-то конкретным завершаются. Поэтому пока да. Конечно, все это не может не вызвать беспокойство со стороны украинцев, но так же не нужно это воспринимать однозначно", — отметил эксперт.

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