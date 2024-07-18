Какие сюрпризы готовит Трамп: чего ждать украинцам

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Черновалова Кристина
Будущая политика Дональда Трампа в роли президента США вызывает множество обсуждений, особенно его обещание быстро завершить войну в Украине. Политолог Петр Олещук рассказал, что такие заявления можно рассматривать как сигнал в Кремль о готовности к переговорам и поиске компромиссов. Как утверждает эксперт, предстоящее политическое курсирование Трампа будет в значительной степени зависеть от реакции России на его инициативы.
На будущую политику Трампа будет влиять много факторов
Петр Олещук, политолог и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, отмечает, что заявления Дональда Трампа о завершении войны в Украине "за 24 часа" являются частью его предвыборной риторики.
Дополнительно политолог отмечает, что реакция Кремля на предложения Трампа будет являться ключевым фактором в формировании его будущей внешней политики. Существует высокая вероятность того, что Россия попытается манипулировать этими инициативами.
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Донбас
сегодня, 12:18
'Кабмин готовит пакет повышения налогов, который даст бюджету 140 млрд." Вот же твари, бандеровские твари, это себе на повышение зарплаты, твари? Народ, сколько еще будем терпеть эту бандеровскую банду у власти. Пора уже, пора начинать мочить этих антинародных тварей. Все что они делают, все направлено против народа ради своего обогащения. Вся сущность бандеровской сволочной власти. Мочить пора этих тварей.