Какие войны "закончил" Трамп: опубликован полный список

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп заявил, что именно он положил конец ряду вооруженных конфликтов в мире. Американский президент сначала говорил о шести завершенных войнах, потом о семи, а после прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАСом — уже о восьми. Теперь государственный департамент США опубликовал официальный список конфликтов, которые Трамп приписывает себе как миротворческие достижения.

Какие войны закончил Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Выступая в Белом доме 18 августа, когда европейские лидеры призвали Трампа повлиять на ситуацию в Украине, он заявил о своих достижениях в окончании войн.

"Я завершил шесть войн… все эти соглашения я заключил даже без упоминания фразы "прекращения огня"", — сказал Трамп.

Уже на следующий день, по словам Трампа, количество оконченных ими войн возросло до семи. А после прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАСом он объявил о "восьми завершенных войнах".

Госдепартамент США в своей публикации назвал Трампа "президентом мира" и заявил, что он "завершил восемь конфликтов всего за восемь месяцев".

Сколько войн "закончил" Трамп

Список войн, которые "закончил" Дональд Трамп:

— Камбоджа и Таиланд;

— Косово и Сербия;

— Демократическая Республика Конго и Руанда;

— Пакистан и Индия

— Израиль и Иран;

— Египет и Эфиопия;

— Азербайджан и Армения;

— Израиль и ХАМАС

Хотя Трамп заявил о завершении восьми войн, во многих из перечисленных регионов конфликты либо продолжаются, либо находятся в состоянии напряженного перемирия.

