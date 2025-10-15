Какие войны "закончил" Трамп: опубликован полный список

Рубрики
После возвращения в Белый дом Дональд Трамп заявил, что именно он положил конец ряду вооруженных конфликтов в мире. Американский президент сначала говорил о шести завершенных войнах, потом о семи, а после прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАСом — уже о восьми. Теперь государственный департамент США опубликовал официальный список конфликтов, которые Трамп приписывает себе как миротворческие достижения.
Какие войны закончил Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Выступая в Белом доме 18 августа, когда европейские лидеры призвали Трампа повлиять на ситуацию в Украине, он заявил о своих достижениях в окончании войн.
Уже на следующий день, по словам Трампа, количество оконченных ими войн возросло до семи. А после прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАСом он объявил о "восьми завершенных войнах".
Госдепартамент США в своей публикации назвал Трампа "президентом мира" и заявил, что он "завершил восемь конфликтов всего за восемь месяцев".
Сколько войн "закончил" Трамп
Список войн, которые "закончил" Дональд Трамп:
Хотя Трамп заявил о завершении восьми войн, во многих из перечисленных регионов конфликты либо продолжаются, либо находятся в состоянии напряженного перемирия.
