Какие войны "закончил" Трамп: опубликован полный список
Какие войны "закончил" Трамп: опубликован полный список

Дональд Трамп заявил, что закончил восемь войн. Госдеп США обнародовал полный список конфликтов, которые американский президент приписывает себе как "миротворческие достижения".

15 октября 2025, 12:00
Автор:
avatar

Slava Kot

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп заявил, что именно он положил конец ряду вооруженных конфликтов в мире. Американский президент сначала говорил о шести завершенных войнах, потом о семи, а после прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАСом — уже о восьми. Теперь государственный департамент США опубликовал официальный список конфликтов, которые Трамп приписывает себе как миротворческие достижения.

Какие войны "закончил" Трамп: опубликован полный список

Какие войны закончил Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Выступая в Белом доме 18 августа, когда европейские лидеры призвали Трампа повлиять на ситуацию в Украине, он заявил о своих достижениях в окончании войн.

"Я завершил шесть войн… все эти соглашения я заключил даже без упоминания фразы "прекращения огня"", — сказал Трамп.

Уже на следующий день, по словам Трампа, количество оконченных ими войн возросло до семи. А после прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАСом он объявил о "восьми завершенных войнах".

Госдепартамент США в своей публикации назвал Трампа "президентом мира" и заявил, что он "завершил восемь конфликтов всего за восемь месяцев".

Какие войны ”закончил” Трамп: опубликован полный список - фото 2

Сколько войн "закончил" Трамп

Список войн, которые "закончил" Дональд Трамп:

  • — Камбоджа и Таиланд;
  • — Косово и Сербия;
  • — Демократическая Республика Конго и Руанда;
  • — Пакистан и Индия
  • — Израиль и Иран;
  • — Египет и Эфиопия;
  • — Азербайджан и Армения;
  • — Израиль и ХАМАС

Хотя Трамп заявил о завершении восьми войн, во многих из перечисленных регионов конфликты либо продолжаются, либо находятся в состоянии напряженного перемирия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, как окончание войны в Украине поможет ему попасть в рай.

Также "Комментарии" писали, что мирный план Трампа по Газе может стать сценарием для окончания войны в Украине.



Источник: https://x.com/StateDept/status/1978183959553970220
