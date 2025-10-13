Трамп розповів, як закінчення війни в Україні допоможе йому потрапити до раю

Під час польоту до Ізраїлю Дональд Трамп зробив несподівану заяву про свої шанси потрапити до раю. За його словами, навіть врятовані тисячі життів завдяки закінченню війни на Близькому Сході не стануть фактором, який допоможе йому потрапити на небеса.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп говорив із журналістами на борту літака Air Force One, який прямував до Ізраїлю для святкування масштабної мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС. Один з репортерів нагадав Трампу, що той раніше говорив про можливість потрапити до раю завдяки врятованим людям.

"Не думаю, що щось приведе мене до раю. Я справді не знаю. Гадаю, я не потраплю до раю. Можливо, я зараз у раю, коли ми летимо на Air Force One. Не впевнений, що зможу потрапити до раю, але я зробив життя багатьох людей набагато кращим", — сказав Трамп.

Нагадаємо, у серпні Трамп під час ефіру Fox News заявив, що хоче "спробувати потрапити до раю", якщо зможе зупинити війну між Росією та Україною.

"Якщо я можу врятувати 7000 людей від смерті на тиждень, я думаю, що це чудово — я хочу спробувати потрапити до раю. Я чую, що в мене не все добре. Я справді на самому дні. Але якщо я зможу потрапити до раю, це буде однією з причин", — сказав тоді Трамп вказуючи, що закінчення війни в Україні, може відкрити йому шлях на небеса.

Після цього на поштові скриньки його прихильників республіканців почали надходити електронні листи із цитатою президента США "Я хочу спробувати потрапити до раю" та проханням про пожертви у 15 доларів.

