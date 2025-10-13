Трамп розповів, як закінчення війни в Україні допоможе йому потрапити до раю

Рубрики
Slava Kot
Під час польоту до Ізраїлю Дональд Трамп зробив несподівану заяву про свої шанси потрапити до раю. За його словами, навіть врятовані тисячі життів завдяки закінченню війни на Близькому Сході не стануть фактором, який допоможе йому потрапити на небеса.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп говорив із журналістами на борту літака Air Force One, який прямував до Ізраїлю для святкування масштабної мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС. Один з репортерів нагадав Трампу, що той раніше говорив про можливість потрапити до раю завдяки врятованим людям.
Нагадаємо, у серпні Трамп під час ефіру Fox News заявив, що хоче "спробувати потрапити до раю", якщо зможе зупинити війну між Росією та Україною.
Після цього на поштові скриньки його прихильників республіканців почали надходити електронні листи із цитатою президента США "Я хочу спробувати потрапити до раю" та проханням про пожертви у 15 доларів.
