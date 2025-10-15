Які війни "закінчив" Трамп: опубліковано повний список

Після повернення до Білого дому Дональд Трамп заявив, що саме він поклав край низці збройних конфліктів у світі. Американський президент спершу говорив про шість завершених воєн, потім про сім, а після припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом — уже про вісім. Тепер державний департамент США опублікував офіційний список конфліктів, які Трамп приписує собі як "миротворчі досягнення".

Які війни закінчив Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час виступу в Білому домі 18 серпня, коли європейські лідери закликали Трампа вплинути на ситуацію в Україні, він заявив про свої досягнення в закінченні воєн.

"Я завершив шість воєн… усі ці угоди я уклав навіть без згадки фрази "припинення вогню"", — сказав Трамп.

Уже наступного дня, за словами Трампа, кількість закінчених ними війн зросла до семи. А після припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом він оголосив про "вісім завершених війн".

Держдепартамент США у своїй публікації назвав Трампа "президентом миру" та заявив, що він "завершив вісім конфліктів лише за вісім місяців".

Скільки війн "закінчив" Трамп

Список війн, які "закінчив" Дональд Трамп:

- Камбоджа і Таїланд;

- Косово і Сербія;

- Демократична Республіка Конго і Руанда;

- Пакистан та Індія

- Ізраїль та Іран;

- Єгипет і Ефіопія;

- Азербайджан і Вірменія;

- Ізраїль і ХАМАС

Хоча Трамп заявив про завершення восьми війн, у багатьох із перелічених регіонів конфлікти або тривають, або перебувають у стані напруженого перемир’я.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп розповів, як закінчення війни в Україні допоможе йому потрапити до раю.

Також "Коментарі" писали, що мирний план Трампа щодо Гази, може стати сценарієм для закінчення війни в Україні.