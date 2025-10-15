logo_ukra

BTC/USD

113074

ETH/USD

4183.26

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Які війни "закінчив" Трамп: опубліковано повний список
commentss НОВИНИ Всі новини

Які війни "закінчив" Трамп: опубліковано повний список

Дональд Трамп заявив, що закінчив вісім воєн. Держдеп США оприлюднив повний список конфліктів, які американський президент приписує собі як "миротворчі досягнення".

15 жовтня 2025, 12:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Після повернення до Білого дому Дональд Трамп заявив, що саме він поклав край низці збройних конфліктів у світі. Американський президент спершу говорив про шість завершених воєн, потім про сім, а після припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом — уже про вісім. Тепер державний департамент США опублікував офіційний список конфліктів, які Трамп приписує собі як "миротворчі досягнення".

Які війни "закінчив" Трамп: опубліковано повний список

Які війни закінчив Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час виступу в Білому домі 18 серпня, коли європейські лідери закликали Трампа вплинути на ситуацію в Україні, він заявив про свої досягнення в закінченні воєн.

"Я завершив шість воєн… усі ці угоди я уклав навіть без згадки фрази "припинення вогню"", — сказав Трамп.

Уже наступного дня, за словами Трампа, кількість закінчених ними війн зросла до семи. А після припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом він оголосив про "вісім завершених війн".

Держдепартамент США у своїй публікації назвав Трампа "президентом миру" та заявив, що він "завершив вісім конфліктів лише за вісім місяців".

Які війни ”закінчив” Трамп: опубліковано повний список - фото 2

Скільки війн "закінчив" Трамп

Список війн, які "закінчив" Дональд Трамп:

  • - Камбоджа і Таїланд;
  • - Косово і Сербія;
  • - Демократична Республіка Конго і Руанда;
  • - Пакистан та Індія
  • - Ізраїль та Іран;
  • - Єгипет і Ефіопія;
  • - Азербайджан і Вірменія;
  • - Ізраїль і ХАМАС

Хоча Трамп заявив про завершення восьми війн, у багатьох із перелічених регіонів конфлікти або тривають, або перебувають у стані напруженого перемир’я. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп розповів, як закінчення війни в Україні допоможе йому потрапити до раю.

Також "Коментарі" писали, що мирний план Трампа щодо Гази, може стати сценарієм для закінчення війни в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/StateDept/status/1978183959553970220
Теги:

Новини

Всі новини