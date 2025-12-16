Какое решение Сената США станет настоящей гарантией безопасности для Украины

Если удастся закрепить через Сенат обязательства США в сфере безопасности в отношении Украины в форме возможной поставки вооружения и БК, предоставления разведывательных данных, подготовки и тренировки солдат, сержантов и офицеров, то это будет шаг вперед по сравнению с безопасным соглашением Украина-США, представленным в июне 2024 года. Такое мнение высказал военный эксперт Николай Белесков.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Эксперт напомнил, что тогдашнее соглашение, как известно, было более общим и не ратифицировалось Сенатом. Любой шаг к большей вероятности выполнения сделки – это плюс.

"В больший уровень готовности США как-то способствовать нашей безопасности в любой возможной конструкции не верится. Было бы такое желание, его бы делали через НАТО. А к НАТО соответствующее известное скептическое отношение у администрации Трампа. Да и все эти разговоры об определенных других формулах обязательств США в сфере безопасности в отношении Украины это как раз с тем, чтобы обойти проблематику НАТО, которая соответствующим образом воспринимается в РФ", – отметил Николай Белесков.

