Какое решение Сената США станет настоящей гарантией безопасности для Украины
Какое решение Сената США станет настоящей гарантией безопасности для Украины

Любой шаг к большей вероятности выполнения США соглашения по Украине – это плюс

16 декабря 2025, 08:01
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Если удастся закрепить через Сенат обязательства США в сфере безопасности в отношении Украины в форме возможной поставки вооружения и БК, предоставления разведывательных данных, подготовки и тренировки солдат, сержантов и офицеров, то это будет шаг вперед по сравнению с безопасным соглашением Украина-США, представленным в июне 2024 года. Такое мнение высказал военный эксперт Николай Белесков.

Какое решение Сената США станет настоящей гарантией безопасности для Украины

Сенат США. Фото: из открытых источников

Эксперт напомнил, что тогдашнее соглашение, как известно, было более общим и не ратифицировалось Сенатом. Любой шаг к большей вероятности выполнения сделки – это плюс.

"В больший уровень готовности США как-то способствовать нашей безопасности в любой возможной конструкции не верится. Было бы такое желание, его бы делали через НАТО. А к НАТО соответствующее известное скептическое отношение у администрации Трампа. Да и все эти разговоры об определенных других формулах обязательств США в сфере безопасности в отношении Украины это как раз с тем, чтобы обойти проблематику НАТО, которая соответствующим образом воспринимается в РФ", – отметил Николай Белесков.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что уже в эти выходные в США состоятся новые переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану. Разговор будет после того, как США проведут консультации с Москвой. Об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы СМИ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать Донбасс российским ни де-факто, ни де-юре.

Ранее "Комментарии" писали – Администрация президента США Дональда Трампа выразила готовность предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, основывающиеся на пятой статье Североатлантического договора. Об этом заявил высокопоставленный чиновник американской администрации, сообщает Axios.



