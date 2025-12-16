Яке рішення Сенату США стане справжньою гарантією безпеки для України

Якщо вдасться закріпити через Сенат зобов’язання США в сфері безпеки відносно України в формі можливого постачання озброєння і БК, надання розвідувальних даних, підготовки і тренування солдат, сержантів і офіцерів, то це буде крок вперед порівняно із безпековою угодою Україна-США представленою в червні 2024 році. Таку думку висловив військовий експерт Микола Бєлєсков.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Експерт нагадав, що тодішня угода, як відомо була більш загальною і не ратифікувалася Сенатом. Будь-який крок до більшої імовірності виконання угоди – це плюс.

"В більший рівень готовності США якось сприяти нашій безпеці в будь-якій можливій конструкції не особливо віриться. Було б таке бажання, то його робили б через НАТО. А до НАТО відповідне відоме скептичне ставлення в адміністрації Трампа. Та і всі ці розмови про певні інші формули зобов’язань США в сфері безпеки відносно України це як раз про те щоб обійти проблематику НАТО, яка відповідним чином сприймається в РФ", – зазначив Микола Бєлєсков.

