Стало остаточно ясно, чи готові США надати Україні гарантії по 5 статті НАТО з юридичною силою

Адміністрація президента США Дональда Трампа висловила готовність надати Україні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на п'ятій статті Північноатлантичного договору. Про це заявив високопосадовець американської адміністрації, повідомляє Axios.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що відповідну угоду планується винести на голосування до Конгресу США. У Вашингтоні наголошують, що йдеться не про символічну підтримку, а про реальні та дієві зобов'язання щодо забезпечення безпеки України.

"Ми хочемо запропонувати українцям гарантію безпеки, яка не буде порожнім чеком з одного боку, але при цьому виявиться досить сильною і надійною. Ми готові направити цей документ до Конгресу для голосування", — наголосив американський чиновник.

Передбачається, що переговорний процес включатиме три окремі угоди: про припинення війни, про гарантії безпеки та післявоєнну реконструкцію України. За словами представника США, останні раунди переговорів уперше дали Києву чіткіше уявлення про так званий "день після війни".

У Вашингтоні також заявляють про позитивну динаміку у переговорах щодо економічного відновлення та реконструкції країни. Відповідно до поточної пропозиції, завершення війни має передбачати збереження Україною суверенітету приблизно над 80% території, надання "найсильніших гарантій безпеки в історії" та масштабний пакет економічної допомоги.

Водночас, низка європейських лідерів рекомендувала президентові України Володимиру Зеленському не поспішати з підписанням можливої угоди, особливо якщо вона передбачатиме територіальні поступки. Крім того, залишається відкритим питання, чи готова Росія ухвалити запропоновані Сполученими Штатами умови.

