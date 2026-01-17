Какой козырь суд выбил у Трампа: чем теперь не сможет воспользоваться президент США

Федеральный суд в Миннеаполисе (штат Миннесота) запретил правоохранителям задерживать мирных протестующих и использовать против них средства разгона. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Согласно этому решению суда, сотрудники Министерства внутренней безопасности и Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) не могут применять слезоточивый газ и другие "средства разгона толпы против лиц, участвующих в мирных акциях". Также запрет распространяется на остановку автомобилей, которые движутся за протестующими, если они придерживаются безопасной и "надлежащей" дистанции.

"Politico" отмечает, что представители Белого дома и Министерства юстиции США не сразу ответили на запросы о комментариях по этому решению, но администрация президента США Дональда Трампа может попытаться как можно быстрее обжаловать это решение.

Вместе с тем, говорится в публикации, на фоне усиления операции Metro Surge Министерство юстиции начало тщательно проверять двух самых активных критиков Трампа в Миннесоте – губернатора Тима Уолза и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея – за возможное препятствование работе иммиграционных агентов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил о возможности применения Закона о восстании для развертывания американских войск в штате Миннесота на фоне массовых протестов против его иммиграционной политики. Об этом он предупредил после нескольких дней беспорядков в Миннеаполисе, вызванных увеличением числа агентов Иммиграционной и таможенной службы (ICE) на улицах города.

Ситуация резко обострилась после трагического инцидента восьмидневной давности, когда агент ICE смертельно ранил американку Рене Николь Гуд, находившуюся в своем автомобиле. После этого протесты перекинулись и на другие города, а противостояние между местными жителями и федеральными силовиками стало еще более напряженным.



