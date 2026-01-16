Ситуация выходит из-под контроля: куда Трамп пригрозил ввести войска

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности применения Закона о восстании для развертывания американских войск в штате Миннесота на фоне массовых протестов против его иммиграционной политики. Об этом он предупредил после нескольких дней беспорядков в Миннеаполисе, вызванных увеличением числа агентов Иммиграционной и таможенной службы (ICE) на улицах города.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ситуация резко обострилась после трагического инцидента восьмидневной давности, когда агент ICE смертельно ранил американку Рене Николь Гуд, находившуюся в своем автомобиле. После этого протесты перекинулись и на другие города, а противостояние между местными жителями и федеральными силовиками стало еще более напряженным.

Новая волна критики и угроз прозвучала спустя несколько часов после того, как иммиграционный офицер ранил в ногу гражданина Венесуэлы, который, по данным властей, пытался скрыться при остановке автомобиля в Миннеаполисе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что решение о применении Закона о восстании может принять исключительно президент. По ее словам, заявление Трампа прозвучало "очень громко и четко" для демократов, которых в администрации обвиняют в поощрении насилия против федеральных правоохранителей и препятствовании их работе.

Как сообщает Reuters, администрация Трампа уже направила в район Миннеаполиса около 3000 федеральных офицеров. При этом президент напомнил, что Закон о восстании — редкий, но законный инструмент, который ранее уже использовался в истории США.

Закон, принятый еще в 1792 году и обновленный в 1871-м, позволяет привлекать войска внутри страны в исключительных случаях. Последний раз он применялся в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа снова все переигралось: кого обвинил в торможении мирного соглашения.



