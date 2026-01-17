Який козир суд вибив у Трампа: чим тепер не зможе скористатися президент США

Федеральний суд у Міннеаполісі (штат Міннесота) заборонив правоохоронцям затримувати мирних протестувальників та використовувати проти них засоби розгону. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Згідно з цим рішенням суду, співробітники Міністерства внутрішньої безпеки та Служби імміграції та митного контролю (ICE) не можуть застосовувати сльозогінний газ та інші "засоби розгону натовпу проти осіб, які беруть участь у мирних акціях". Також заборона поширюється на зупинку автомобілів, які рухаються за протестувальниками, якщо вони дотримуються безпечної та "належної" дистанції.

"Politico" зазначає, що представники Білого дому та Міністерства юстиції США не відразу відповіли на запити про коментарі щодо цього рішення, але адміністрація президента США Дональда Трампа може спробувати якнайшвидше оскаржити це рішення.

Разом з тим, йдеться в публікації, на тлі посилення операції Metro Surge Міністерство юстиції почало ретельно перевіряти двох найактивніших критиків Трампа в Міннесоті – губернатора Тіма Уолза та мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея – за можливу перешкоду роботі імміграційних агентів.

Ситуація різко загострилася після трагічного інциденту восьмиденної давності, коли агент ICE смертельно поранив американку Рене Ніколь Гуд, яка була у своєму автомобілі. Після цього протести перекинулися і на інші міста, а протистояння між місцевими жителями та федеральними силовиками стало ще більш напруженим.



