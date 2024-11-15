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Какой представитель команды Трампа вызывает больше всего беспокойства: детали

По информации СМИ, в США обеспокоены из-за кандидата Трампа на должность директора Нацразведки

сегодня, 15:55
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Кравцев Сергей

Американское разведывательное сообщество и их европейские коллеги не скрывают свою обеспокоенность по поводу намерений новоизбранного президента США Дональда Трампа номинировать Тулси Габбард на должность главы Национального разведывательного управления. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Какой представитель команды Трампа вызывает больше всего беспокойства: детали

Тулси Габбард. Фото из открытых источников

Агентство отмечает, внутри и за пределами разведывательной сети США большая часть беспокойства связана с выбором Габбард на должность директора национальной разведки, особенно учитывая ее приверженность России.

Один из сотрудников разведки рассказал, что выбор Габбард вызвал тревогу в рядах сотрудников разведки, которые не уверены в том, насколько твердо она придерживается некоторых своих геополитических взглядов, и не дезинформирована ли она.

"Наши друзья наблюдают за происходящим так же внимательно, как и наши враги, и задаются вопросом, что все это значит для ведущего игрока в области сбора и анализа глобальных разведданных", – сказал один из бывших сотрудников американской разведки, работавший в некоторых горячих точках мира.

СМИ отмечает, между тем один из источников на Западе сообщил, что после вступления Трампа в должность в январе может произойти начальное замедление обмена разведданными, что потенциально может повлиять на "Пять глаз" – разведывательный альянс в составе США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

По словам собеседника агентства, союзники США обеспокоены тем, что все назначения Трампа идут "в неправильном направлении".

В то же время высокопоставленный сотрудник европейской разведки сказал, что разведывательные органы в странах Европейского Союза "будут прагматичными и готовыми адаптироваться к изменениям".

В свою очередь кандидат Трампа на должность госсекретаря Марко Рубио поддержал Габбард, назвав ее "революционным выбором, который имеет шанс действительно осуществить положительные изменения".

Но некоторые другие республиканцы были более сдержанными. Отвечая на вопрос о квалификации Габбард, член Комитета по вопросам разведки, сенатор Джон Корнин сказал: "Мы выполним свою работу, проверим кандидатов и примем решение. Это конституционная обязанность Сената".

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Источник: https://www.reuters.com/
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