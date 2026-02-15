Каллас едва сдержала смех на заявлении посла США о восьми "оконченных" войнах Трампа (ВИДЕО)

Каллас едва сдержала смех на заявлении о восьми "оконченных" войнах Трампа

Во время выступления постоянного представителя США при ООН Майка Уолца на Мюнхенской конференции безопасности внимание зрителей привлекла реакция главной дипломатки ЕС Кайи Каллас. Камеры зафиксировали, как она пыталась сдержать улыбку, пока американский представитель перечислял войны, которые якобы завершил президент США Дональд Трамп.

Майк Волц заявил, что Трамп "окончил" восемь войн, среди которых назвал противостояние между Камбоджей и Таиландом, Сербией и Косово, Индией и Пакистаном, Израилем и Ираном, а также другие региональные конфликты. Именно в этот момент Каллас улыбнулась и набрала воздух в щеки, которые многие пользователи соцсетей восприняли как реакцию на преувеличение слов американского представителя.

Видео распространил ресурс Republicans against Trump, позиционирующий себя как объединение консерваторов критически настроенных к Трампу и трампизму. В сообщении авторы назвали заявления Волтца "абсурдными" и делающими США "посмешищем".

"Главная дипломатка ЕС Кая Каллас пытается не засмеяться, когда посол Трампа в ООН Майк Уолц повторяет абсурдное утверждение о том, что Трамп положил конец восьми войнам. Мы — посмешище всего мира", — пишет ресурс Republicans against Trump.

Во время выступления американский дипломат также продемонстрировал синюю кепку с надписью "Make UN Great Again" ("Сделаем ООН большой снова") и заявил, что администрация Трампа намерена "посадить ООН на диету", добиваясь сокращения бюджета и реформирования организации.

