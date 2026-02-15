logo_ukra

Каллас ледь стримала сміх на заяві посла США про вісім "закінчених" воєн Трампа (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Каллас ледь стримала сміх на заяві посла США про вісім "закінчених" воєн Трампа (ВІДЕО)

Кая Каллас ледь стримала сміх, коли посол США Майк Волтц заявив, що Дональд Трамп завершив вісім воєн.

15 лютого 2026, 19:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Під час виступу постійного представника США при ООН Майка Волтца на Мюнхенській безпековій конференції увагу глядачів привернула реакція головної дипломатки ЄС Каї Каллас. Камери зафіксували, як вона намагалася стримати усмішку, поки американський представник перераховував війни, які нібито завершив президент США Дональд Трамп.

Каллас ледь стримала сміх на заяві посла США про вісім "закінчених" воєн Трампа (ВІДЕО)

Каллас ледь стримала сміх на заяві про вісім "закінчених" воєн Трампа

Майк Волц заявив, що Трамп "закінчив" вісім воєн, серед яких назвав протистояння між Камбоджею і Таїландом, Сербією та Косовом, Індією і Пакистаном, Ізраїлем та Іраном, а також інші регіональні конфлікти. Саме в цей момент Каллас усміхнулася й набрала повітря в щоки, що багато користувачів соцмереж сприйняли як реакцію на перебільшення слів американського представника.

Відео поширив ресурс Republicans against Trump, який позиціонує себе як об’єднання консерваторів критично налаштованих до Трампа та трампізму. У дописі автори назвали заяви Волтца "абсурдними" та такими, що роблять США "посміховиськом".

"Головна дипломатка ЄС Кая Каллас намагається не засміятися, коли посол Трампа в ООН Майк Волц повторює абсурдне твердження про те, що Трамп поклав край восьми війнам. Ми — посміховисько всього світу", — пише ресурс Republicans against Trump.

Під час виступу американський дипломат також продемонстрував синю кепку з написом "Make UN Great Again" ("Зробимо ООН великою знову") і заявив, що адміністрація Трампа має намір "посадити ООН на дієту", домагаючись скорочення бюджету та реформування організації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кая Каллас прокоментувала освистування віцепрезидента США Джей Ді Венса на Олімпіаді в Італії.

Також "Коментарі" писали, що генерал США розкритикував спроби Трампа завершити війну в Україні.



