Камала Гаррис раскрыла главные приоритеты на президентский срок: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Вице-президент США Камала Гаррис, которая сегодня является наиболее вероятной кандидаткой в президенты от Демократической партии, выступила на своем первом предвыборном митинге в штате Висконсин. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет CNN.
Вице-президент США Камала Харрис. Фото: Getty Images
Политик сделала несколько громких заявлений. В частности, вспомнила своего оппонента Дональда Трампа, а также озвучила планы, которые будет пытаться реализовать в случае победы на выборах.
Говоря о своей роли как бывшего генерального прокурора Калифорнии и прокурора в суде, она сказала, что бралась за преступников всех видов: хищников, издевавшихся над женщинами, мошенников, которые обворовывали потребителей, мошенников, которые нарушали правила ради собственной выгоды.
По словам Гаррис, эта президентская кампания сосредоточена на двух видениях. Одно из них сосредоточено на будущем нации, а другое – на прошлом.
Она добавила, что "когда наш средний класс силен, Америка сильна". Гаррис также раскритиковала кампанию бывшего президента Дональда Трампа.
Кроме того, Гаррис пообещала положить конец запретам на аборты и помочь восстановить репродуктивные свободы американцев.
В целом Камала Гаррис во время своего выступления на предвыборном митинге во вторник в Милуоки, штат Висконсин, подняла ряд вопросов.
Речь идет о таких вопросах: свобода работников вступать в профсоюз. Доступное медицинское обслуживание. Доступна детская опека. Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Достойный выход на пенсию. Право каждого американца голосовать. Безопасность от насилия с оружием: законы о красных флагах, общие проверки и запрещение штурмового оружия. Восстановление репродуктивной свободы.
Читайте на портале "Комментарии" — Трамп обругал Гаррис двумя словами.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!