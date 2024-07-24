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Камала Гаррис раскрыла главные приоритеты на президентский срок: детали

Гаррис сделала несколько громких заявлений - как и по оппоненту Дональда Трампа, так и по планам в случае победы на выборах

сегодня, 07:45
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Кравцев Сергей

Вице-президент США Камала Гаррис, которая сегодня является наиболее вероятной кандидаткой в президенты от Демократической партии, выступила на своем первом предвыборном митинге в штате Висконсин. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет CNN.

Камала Гаррис раскрыла главные приоритеты на президентский срок: детали

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: Getty Images

Политик сделала несколько громких заявлений. В частности, вспомнила своего оппонента Дональда Трампа, а также озвучила планы, которые будет пытаться реализовать в случае победы на выборах.

Говоря о своей роли как бывшего генерального прокурора Калифорнии и прокурора в суде, она сказала, что бралась за преступников всех видов: хищников, издевавшихся над женщинами, мошенников, которые обворовывали потребителей, мошенников, которые нарушали правила ради собственной выгоды.

"Поэтому услышьте меня, когда я скажу: Я знаю тип Дональда Трампа", — подчеркнула вице-президент США.

"И в этой кампании, я обещаю вам: Я с гордостью поставлю свой послужной список против него в любой день недели", – добавила Гаррис.

По словам Гаррис, эта президентская кампания сосредоточена на двух видениях. Одно из них сосредоточено на будущем нации, а другое – на прошлом.

"Мы верим в будущее, где у каждого человека будет возможность не просто выжить, но и развиваться", — заявила она, описывая будущее, в котором "ни один ребенок не должен расти в бедности", где все работники имеют возможность вступать в профсоюзы, пожилые люди "могут выходить на пенсию с достоинством" и где медицинское обслуживание и уход за детьми доступны.

Она добавила, что "когда наш средний класс силен, Америка сильна". Гаррис также раскритиковала кампанию бывшего президента Дональда Трампа.

Кроме того, Гаррис пообещала положить конец запретам на аборты и помочь восстановить репродуктивные свободы американцев.

В целом Камала Гаррис во время своего выступления на предвыборном митинге во вторник в Милуоки, штат Висконсин, подняла ряд вопросов.

Речь идет о таких вопросах: свобода работников вступать в профсоюз. Доступное медицинское обслуживание. Доступна детская опека. Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Достойный выход на пенсию. Право каждого американца голосовать. Безопасность от насилия с оружием: законы о красных флагах, общие проверки и запрещение штурмового оружия. Восстановление репродуктивной свободы.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп обругал Гаррис двумя словами.




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