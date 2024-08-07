Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США от республиканцев, заявил, что для мира в Украине нужен лидер, который сможет заработать уважение Владимира Путина. На встрече в Филадельфии он сказал, что Украине не хватает поддержки и призвал международное сообщество к действиям.

Кандидат Трампа в вице-президенты призывает к "приемлемому миру" в Украине

На собрании Вэнс подчеркнул важность мирных инициатив и поддержки Украины. "Мы должны верить в мир и стремиться к его достижению," сказал он, призывая к активной политике по отношению к России и обеспечению безопасности в Европе.

Кроме того, он уверен, что при другом президенте в США Россия не стала бы нападать на Украину. Сильное американское лидерство и уважение со стороны других стран, по мнению Вэнса, помогут достичь мира в регионе.

"Есть ли здесь кто-то такой есть? Очевидно, мы сейчас — среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Владимиром Путиным и продвигать приемлемый мир", — утверждает Вэнс.

В области внешней политики он отметил, что США имеют инструменты влияния на другие страны, такие как контроль за энергоресурсами и экономические санкции. По его словам, правильное использование этих инструментов может изменить ситуацию в регионе.

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