logo
Русский Українська

BTC/USD

32403.77

ETH/USD

1915.97

LTC/USD

120.23

USD/UAH

27.48

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Кандидат в мэры Нью-Йорка обвинил душевнобольных людей в проблемах города
commentss НОВОСТИ Все новости

Кандидат в мэры Нью-Йорка обвинил душевнобольных людей в проблемах города

Эндрю Янг считает, что страдает, прежде всего, экономика и туризм

сегодня, 16:41
Автор:

Корольова Аліна

Кандидат в мэры Нью-Йорка Эндрю Янг пожаловался, что душевнобольные и бездомные люди на улицах города негативно влияют на развитие местного туризма. Об этом он заявил по телефону во время радио-шоу с американским миллиардером Джоном Катсиматидисом, сообщает Insider.

Кандидат в мэры Нью-Йорка обвинил душевнобольных людей в проблемах города

Эндрю Янг. Фото: getty images

Янг, в частности, согласился с тем, что слишком много людей с психическими заболеваниями живет на улицах Нью-Йорка вместо того, чтобы быть в больницах. Он добавил, что лучше направлять деньги на строительство учреждений для лечения таких жителей.

"Мы должны обеспечить им необходимую помощь, но это также ускорит наше экономическое восстановление, потому что мы все видим этих психически больных людей на наших улицах и в метро. Вы знаете, кто еще видит их? Туристы. А потом они не возвращаются и говорят своим друзьям: "Не едьте в Нью-Йорк", — сказал Эндрю Янг. — Мы никогда не вернем наших рабочих мест и нашу экономику, если не обеспечим душевнобольным людям лучших условий", — добавил он.

Ранее кандидат в мэры уже выступал с подобными заявлениями. Тогда его слова вызвали много негативных отзывов в социальных сетях.

"Да, психически больные люди имеют права, но вы знаете у кого еще есть права? У нас есть! Людей и семей города. Мы имеем право ходить по улицам и не бояться за нашу безопасность, потому что психически больной человек может наброситься на нас", — заявил Янг во время очередных дебатов.

Другие кандидаты в мэры осудили комментарии Эндрю Янга. В частности, Эрик Адамс сказал изданию Times, что он "очень обеспокоен" такими замечаниями.

Ранее издание "Кoмментарии" писалo, чтo в Америке трансгендер Маргo Рoрер стал первым в мире епискoпoм. Сейчас пастoр служит в лютеранскoй церкви в Сан-Францискo. Уже в сентябре oн приступит к свoим oбязаннoстям как епискoп в Евангелическo-лютеранскoй церкви Сьерра-Тихooкеанскoгo региoна. Этo oдна из крупнейших христианских кoнфессий в Америке, кoтoрая насчитывает oкoлo 3,3 млн членoв. Рoрер надеется, чтo свoим примерoм вселит надежду трансгендерным людям.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.insider.com/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ