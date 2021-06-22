Кандидат в мэры Нью-Йорка Эндрю Янг пожаловался, что душевнобольные и бездомные люди на улицах города негативно влияют на развитие местного туризма. Об этом он заявил по телефону во время радио-шоу с американским миллиардером Джоном Катсиматидисом, сообщает Insider.

Эндрю Янг. Фото: getty images

Янг, в частности, согласился с тем, что слишком много людей с психическими заболеваниями живет на улицах Нью-Йорка вместо того, чтобы быть в больницах. Он добавил, что лучше направлять деньги на строительство учреждений для лечения таких жителей.

"Мы должны обеспечить им необходимую помощь, но это также ускорит наше экономическое восстановление, потому что мы все видим этих психически больных людей на наших улицах и в метро. Вы знаете, кто еще видит их? Туристы. А потом они не возвращаются и говорят своим друзьям: "Не едьте в Нью-Йорк", — сказал Эндрю Янг. — Мы никогда не вернем наших рабочих мест и нашу экономику, если не обеспечим душевнобольным людям лучших условий", — добавил он.

Ранее кандидат в мэры уже выступал с подобными заявлениями. Тогда его слова вызвали много негативных отзывов в социальных сетях.

"Да, психически больные люди имеют права, но вы знаете у кого еще есть права? У нас есть! Людей и семей города. Мы имеем право ходить по улицам и не бояться за нашу безопасность, потому что психически больной человек может наброситься на нас", — заявил Янг во время очередных дебатов.

Другие кандидаты в мэры осудили комментарии Эндрю Янга. В частности, Эрик Адамс сказал изданию Times, что он "очень обеспокоен" такими замечаниями.

Ранее издание "Кoмментарии" писалo, чтo в Америке трансгендер Маргo Рoрер стал первым в мире епискoпoм. Сейчас пастoр служит в лютеранскoй церкви в Сан-Францискo. Уже в сентябре oн приступит к свoим oбязаннoстям как епискoп в Евангелическo-лютеранскoй церкви Сьерра-Тихooкеанскoгo региoна. Этo oдна из крупнейших христианских кoнфессий в Америке, кoтoрая насчитывает oкoлo 3,3 млн членoв. Рoрер надеется, чтo свoим примерoм вселит надежду трансгендерным людям.

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