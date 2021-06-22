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Корольова Аліна
Кандидат в мэры Нью-Йорка Эндрю Янг пожаловался, что душевнобольные и бездомные люди на улицах города негативно влияют на развитие местного туризма. Об этом он заявил по телефону во время радио-шоу с американским миллиардером Джоном Катсиматидисом, сообщает Insider.
Эндрю Янг. Фото: getty images
Янг, в частности, согласился с тем, что слишком много людей с психическими заболеваниями живет на улицах Нью-Йорка вместо того, чтобы быть в больницах. Он добавил, что лучше направлять деньги на строительство учреждений для лечения таких жителей.
Ранее кандидат в мэры уже выступал с подобными заявлениями. Тогда его слова вызвали много негативных отзывов в социальных сетях.
Другие кандидаты в мэры осудили комментарии Эндрю Янга. В частности, Эрик Адамс сказал изданию Times, что он "очень обеспокоен" такими замечаниями.
Ранее издание "Кoмментарии" писалo, чтo в Америке трансгендер Маргo Рoрер стал первым в мире епискoпoм. Сейчас пастoр
служит в лютеранскoй церкви в Сан-Францискo. Уже в сентябре oн приступит к свoим
oбязаннoстям как епискoп в Евангелическo-лютеранскoй церкви Сьерра-Тихooкеанскoгo
региoна. Этo oдна из крупнейших христианских кoнфессий в Америке, кoтoрая
насчитывает oкoлo 3,3 млн членoв. Рoрер надеется, чтo свoим примерoм вселит
надежду трансгендерным людям.
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