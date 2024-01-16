Кандидат в президенты США и противник Украины снялся с выборов в пользу Трампа

Вивек Рамасвами, бывший руководитель биотехнологической компании, мультимиллионер, снял свою кандидатуру от республиканцев на президентских выборах и поддержал Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Вивек Рамасвами. Фото: из открытых источников

38-летний Рамасвами, который родился в Огайо в семье иммигрантов из южной Индии, уже стал одним из сюрпризов республиканской гонки 2024 года, где на данный момент доминирует бывший президент Трамп.

Издание отмечает, яростный защитник Трампа на протяжении всей предвыборной кампании, Рамасвами, вероятно, обеспечил себе место в республиканской политике в будущем благодаря своей манере поведения, богатству и воинственной предвыборной кампании.

Однако Трамп напал на него в последние дни перед кокусами в Айове, назвав его "мошенником" и заявив, что голосование за Рамасвами было голосованием за "другую сторону".

Тем не менее, Рамасвами поддержал Трампа, заявив, что Трамп является кандидатом "Америка прежде всего", который получит его полную поддержку.

"У меня нет шансов стать следующим президентом", — заявил Рамасвами своим сторонникам в Де-Мойне после того, как частичные результаты фракции в Айове показали, что он занял четвертое место с примерно 7,7% голосов.

В своей победной речи Трамп избрал более мягкий тон по отношению к Рамасвами.

"Я также хочу поздравить Вивека, потому что он проделал огромную работу", — сказал Дональд Трамп.

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