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Кандидат в президенты США назвал войну в Украине вторичным интересом для Америки

Один из главных конкурентов Трампа заявил, что Украина вторична для интересов Соединенных Штатов.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Губернатор Флориды и главный конкурент Дональда Трампа от Республиканской партии за кресло президента США Рон Десантис заявил, что война в Украине не представляет "жизненно важного" национального интереса для Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Кандидат в президенты США назвал войну в Украине вторичным интересом для Америки

Американский политик Рон Десантис. Фото из открытых источников

Во время интервью с Джейком Таппером кандидат в президенты США Рон Десантис заявил, что война в Украине является "вторичным или третичным" интересом для Соединенных Штатов. Однако добавил, что он готов помочь завершить войну.


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"Целью должен быть устойчивый, крепкий мир в Европе, но не тот, который вознаграждает агрессию", — сказал Рон Десантис.

Губернатор Флориды отказался отвечать на вопрос, остановить ли он поставки оружия и финансовой помощи в случае победы на президентских выборах. Американский политик пытался сосредоточить внимание на армии США в Азии.

"Я не собираюсь уменьшать наши запасы и не отправлять их на Тайвань. Я не собираюсь делать нас менее способными реагировать на чрезвычайные ситуации", — заявил Десантис и добавил, что будущее острова является "значительным интересом" для Соединенных Штатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал результаты опроса о том, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах. Согласно последнему опросу, на выборах в США будет подобная ситуация до 2020 года.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте США Дональде Трампе, который заявил, что решение Джо Байдена по Украине может привести к Третьей мировой войне. Таким образом, Трамп отреагировал на поставки кассетных боеприпасов для Украины.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-18-23/index.html
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