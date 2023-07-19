Кандидат в президенты США назвал войну в Украине вторичным интересом для Америки

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Slava Kot
Губернатор Флориды и главный конкурент Дональда Трампа от Республиканской партии за кресло президента США Рон Десантис заявил, что война в Украине не представляет "жизненно важного" национального интереса для Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Американский политик Рон Десантис. Фото из открытых источников
Во время интервью с Джейком Таппером кандидат в президенты США Рон Десантис заявил, что война в Украине является "вторичным или третичным" интересом для Соединенных Штатов. Однако добавил, что он готов помочь завершить войну.
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Губернатор Флориды отказался отвечать на вопрос, остановить ли он поставки оружия и финансовой помощи в случае победы на президентских выборах. Американский политик пытался сосредоточить внимание на армии США в Азии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал результаты опроса о том, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах. Согласно последнему опросу, на выборах в США будет подобная ситуация до 2020 года.
Также "Комментарии" писали о бывшем президенте США Дональде Трампе, который заявил, что решение Джо Байдена по Украине может привести к Третьей мировой войне. Таким образом, Трамп отреагировал на поставки кассетных боеприпасов для Украины.
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