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Капитолий могут штурмовать на инаугурации Байдена

Ряд законодателей призвал жителей по возможности не приезжать в Вашингтон в день инаугурации из-за угрозы безопасности, исходящей от сторонников Трампа

12 января 2021, 23:30
Автор:

Ольга Чародий

Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Церемония состоится 20 января.

Капитолий могут штурмовать на инаугурации Байдена

Штурм Капитолия. Фото: Зеркало недели

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник.

По его словам, законодателям сообщили о риске вооруженного нападения на Капитолий, Белый дом и здание Верховного суда в день инаугурации Байдена.

В Вашингтоне в день инаугурации для обеспечения безопасности будут привлечены около 15 тысяч сотрудников Национальной гвардии.

Некоторые сенаторы, обеспокоенные угрозой возможных беспорядков, призвали избирателей не приезжать в Вашингтон в день инаугурации Байдена.

Знаменитый американской пловец Клит Келлер был замечен в толпе, штурмующей Капитолий в Вашингтоне несколько дней назад. Двукратный олимпийский чемпион явился к правительственному зданию в курточке с эмблемой олимпийской сборной США, так его и опознали, сообщает swimmingworld. Издание отмечает, что на видео Келлер ведет себя спокойно и не проявляет агрессии. Сообщается, что Келлер был откровенным сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. Его учетные записи в социальных сетях были удалены или отключены.

Напомним, шестого января сторонники президента Дональда Трампа собрались под Капитолием США, когда депутаты пытались подсчитать голоса, подтверждающие победу избранного президента Джо Байдена. Граждане вышли на массовый протест. Данную информацию передает CNN.Еще днем американцы, которые пришли на акцию протеста, начали рушить барьеры, установленные по периметру Капитолия.




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Источник: https://thehill.com/homenews/house/533805-lawmakers-briefed-on-security-threats-ahead-of-inauguration
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