Карлсон откровенно рассказал об интервью с Путиным и назвал «тупую» вещь, которую услышал

Такер Карлсон рассказал, что он не смог понять попыток кремлевского диктатора оправдать агрессию России по отношению к Украине необходимостью провести "денацификацию". При этом журналист подчеркнул, что так и не понял, что оно такое и добавил, что это была "самая тупая вещь", которую он слышал.

Такер Карлсон

Кроме того, Карлсон сказал, что ему очень не понравились попытки кремлевского диктатора очернить украинцев, в частности, приравнять их к неонацистам.

Не существует никакого нацистского движения в 2024 году. Называть их (украинцев) нацистами, это как-то очень по-детски"

, – сказал Карлсон.

По его словам, назвать кого-то "нацистом" – это способ поставить на него клеймо "зла". При этом Карлсон добавил, что во время разговора с кремлевским диктатором у него все же сложилось мнение, что тот по-настоящему верит, что в Украине живет много так называемых неонацистов.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Такер Карлсон признал, что Путин непоследовательно излагает свое мнение и не умеет объяснять. Журналист добавил, что ему понадобится год на то, чтобы понять "что это было".

При этом политологи также говорили о том, что на самом деле было сложно понять , что Путин хочет донести американцам своим интервью. Именно поэтому они назвали его провальным. Также они добавили, что Путин пытался извратить историю так, как выгодно это России.

Вместе с тем в РФ решили обязать школьников изучать интервью Путина Такеру. На этот счет даже разработали рекомендации для учителей. В частности, им рекомендуют устроить в классе дискуссии на темы, которые поднял в разговоре кремлевский диктатор. Также его предлагают разобрать по темам для исследовательских статей.





