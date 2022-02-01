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Катар может стать главным союзником США: как крошечное государство получило роль важного международного игрока

Как Катар прошел путь от регионального изгоя до ключевого союзника Байдена

сегодня, 16:50
Автор:

Карина Ожерельева
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Катар на пути к тому, чтобы стать главным союзником Соединенных Штатов вне НАТО, что является признаком его растущего значения для глобальной повестки Вашингтона. Об этом сообщает CNN.

Катар может стать главным союзником США: как крошечное государство получило роль важного международного игрока

Байден встретился с лидером Катара в Овальном кабинете - фото из открытых источников

Эмир шейх Тамим бин Хамад Аль Тани стал первым лидером арабов Персидского залива, посетившим Белый дом Байдена в понедельник, 31 января. Это поездка, подчеркивающая неумолимые амбиции крохотного государства оставаться ключевым международным игроком.

В июне 2017 года Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические и экономические связи с Дохой, обвинив ее в том, что она подступает к своим противникам, включая исламистские группы и Иран. Похоже, что тогдашний президент Дональд Трамп приписывал себе заслугу в этом, и казалось, что это был только вопрос времени, когда Доха упадет, поскольку ее региональное влияние уменьшится.

Но Катар выстоял, и теперь его судьба, кажется, изменилась. Это будет третья страна Персидского залива после Кувейта и Бахрейна, которая будет названа главным союзником не в НАТО, а также близким другом, имеющим стратегические рабочие отношения с американскими военными.

"Я думаю, что это давно назрело", – сказал Байден.

По иронии судьбы именно политика, за которую Катар демонизировали его соседи, возможно, была тем, что вернуло его в центр международного внимания.

В 2020 году Катар выступил посредником в переговорах Вашингтона с Талибаном, ставших плодом десятилетий, часто противоречивых связей, поддерживаемых им с экстремистской группой. Эти переговоры послужили предвестником вывода США из Афганистана. Доха также смягчила неудачный выход в прошлом году, способствуя эвакуации и стала центром для путешествий в Кабул.

Кажется, сердечные связи Дохи с Тегераном тоже принесли свои плоды. Поскольку Иран и США подходят к критическому моменту в переговорах по возобновлению ядерного соглашения 2015 года, Доха, похоже, участвует в челночной дипломатии. Визит шейха Тамима в Вашингтон состоялся спустя всего несколько дней после того, как его главный дипломат посетил Тегеран. Непонятно, нес ли эмир сообщение.

Катар, крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа, также играет роль в другой глобальной точке вспышки, предлагая помочь с планированием чрезвычайных ситуаций на случай перебоев со снабжением энергоносителей в Европу, если Россия вторгнется в Украину.

Как сообщали ранее "Комментарии", Кремль обвинил США в разжигании "истерии" в отношении Украины.


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Источник: https://edition.cnn.com/2022/02/01/middleeast/mideast-summary-2-1-2022-intl/index.html
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