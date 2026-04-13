Главная Новости Мир США Категорический отпор Трампу: кто не побоялся президента США
Категорический отпор Трампу: кто не побоялся президента США

Миссия мира против риторики войны: Папа Римский прокомментировал критику Дональда Трампа

13 апреля 2026, 14:23
Недилько Ксения

Папа Римский Лев XIV публично отреагировал на критические замечания президента США Дональда Трампа. Ранее президент США обвинил главу Ватикана в отсутствии солидарности с американскими военными действиями на территориях Ирана и Венесуэлы.

Во время перелета в Алжир понтифик пообщался с журналистами, подчеркнув, что не собирается подстраиваться под политическую конъюнктуру. "Я не боюсь администрации Трампа и не боюсь доносить послание Евангелия", — подчеркнул Лев XIV, добавив, что считает это главной обязанностью Церкви.

По словам Папы, его позиция остается неизменной для всех мировых лидеров без исключения: приоритетом всегда является прекращение кровопролития. "Послание всегда было одним: содействовать миру. Мы всегда стремимся покончить с войнами и способствовать примирению", — заявил он.

Стоит отметить, что этот визит исторический, ведь Лев XIV стал первым в истории понтификом, посетившим Алжир — родину святого Августина. Поездка в мусульманскую страну стала очередным шагом в рамках его миротворческой миссии.

Отметим, что Президент США Дональд Трамп открыто раскритиковал Папу Римского Льва XIV , упрекая его в неправильном подходе к внешней политике, особенно в ситуации в Иране. Выступая перед журналистами, Трамп назвал Папу "ужасным во внешней политике" и выразил свое недовольство по поводу позиции понтифика по ядерному оружию. Трамп заявил, что не поддерживает Папу, утверждающего, что наличие ядерного оружия может быть оправданным, и отметил, что нельзя иметь дело со странами, стремящимися получить ядерное оружие, чтобы угрожать всему миру.



