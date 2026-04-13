Трамп різко накиувся зі звинуваченням на чергового світового лідера: озвучено страшну претензію

Президент США Дональд Трамп відкрито розкритикував Папу Римського Лева XIV, закидаючи йому неправильний підхід до зовнішньої політики, особливо щодо ситуації в Ірані. Виступаючи перед журналістами, Трамп назвав Папу "жахливим у зовнішній політиці" і висловив своє незадоволення з приводу позиції понтифіка щодо ядерної зброї. Трамп заявив, що не підтримує Папу, який стверджує, що наявність ядерної зброї може бути виправданою, і зазначив, що не можна мати справу з країнами, які прагнуть отримати ядерну зброю, щоб погрожувати всьому світу.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією, поданою CNN, Папа Римський Лев XIV, ймовірно, не відвідає США під час президентства Трампа через постійну напругу в їхніх відносинах. Водночас він може зосередитися на гуманітарних поїздках замість офіційних візитів до Америки. Причиною такого розвитку подій стали серйозні розбіжності, які виникли після зустрічі між представниками Ватикану та Пентагону, де обговорювалися питання зовнішньої політики США та глобальних конфліктів.

Папа Римський неодноразово критикував політику Трампа, зокрема щодо імміграції та військових операцій. Він виступав проти війни з Іраном, засуджуючи ідею застосування сили у міжнародних конфліктах. Понтифік також висловлював занепокоєння щодо ставлення американської влади до мігрантів, вважаючи його неповагою до людської гідності.

Відносини між США та їхніми союзниками по НАТО переживають найскладніший етап за останні роки, і це стало особливо очевидним на тлі конфлікту з Іраном. Президент США Дональд Трамп відкрито критикує європейських партнерів за відмову підтримати військову кампанію проти Тегерана, що загострює розбіжності між Вашингтоном та Альянсом.